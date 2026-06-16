پخش زنده
امروز: -
مجری انرژیهای تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: در راستای تحقق اهداف توسعه انرژیهای پاک و با هدف مدیریت بهینه منابع، برنامهریزی احداث هزار نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در سطح مدارس استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، حسین براتی مجری انرژیهای تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در خصوص احداث این نیروگاههای ۵ کیلوواتی اظهار داشت: با بهرهبرداری از این نیروگاهها، ضمن صرفهجویی در مصرف انرژی، نسبت بر کاهش هزینههای جاری، گامی مؤثر برای فرهنگسازی استفاده از انرژیهای پاک در میان نسل آیندهساز کشور برداشته میشود.
وی افزود: توسعه تولید پراکنده برق، تولید در محل مصرف، ایجاد ظرفیت آموزشی ارزشمند برای دانشآموزان از دیگر اهداف احداث نیروگاههای خورشیدی است و این استان از جمله مناطق مستعد کشور در بخش انرژیهای تجدیدپذیر است.