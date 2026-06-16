آسمان صاف در استان قزوین؛ احتمال رگبارهای پراکنده از پنجشنبه
اداره کل هواشناسی از پایداری نسبی وضعیت جوی در سطح استان قزوین طی چند روز آینده خبر داد.
آخوندی گفت: امروز وزش بادهای شمالی باعث کاهش نسبی دما در ارتفاعات شمالی استان میشود. همچنین احتمال وقوع پدیده مه در ارتفاعات، و گرد و خاک محلی در بخشهای جنوبی و شرقی دشت قزوین وجود دارد.
به گفته وی با توجه به گذر امواج کمدامنه در تراز میانی جو، احتمال افزایش ابر و بارش رگبارهای پراکنده در برخی مناطق استان در ساعات بعد از ظهر روز پنجشنبه دور از انتظار نیست.
دمای هوا امروز به صورت نسبی کاهش مییابد؛ اما از فردا روند افزایش دمای هوا آغاز خواهد شد.