به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، کارشناس هواشناسی گفت: طبق خروجی مدل‌های هواشناسی، آسمان منطقه در روز‌های آتی صاف و آفتابی خواهد بود.

آخوندی گفت: امروز وزش باد‌های شمالی باعث کاهش نسبی دما در ارتفاعات شمالی استان می‌شود. همچنین احتمال وقوع پدیده مه در ارتفاعات، و گرد و خاک محلی در بخش‌های جنوبی و شرقی دشت قزوین وجود دارد.

به گفته وی با توجه به گذر امواج کم‌دامنه در تراز میانی جو، احتمال افزایش ابر و بارش رگبار‌های پراکنده در برخی مناطق استان در ساعات بعد از ظهر روز پنجشنبه دور از انتظار نیست.

دمای هوا امروز به صورت نسبی کاهش می‌یابد؛ اما از فردا روند افزایش دمای هوا آغاز خواهد شد.