مهر و موم ۶ واحد صنفی متخلف در خرمآباد
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: مأموران پلیس اماکن استان لرستان ۵ واحد کافه رستوران و سفرهخانه سنتی و یک واحد بستنی فروش متخلف را با دستور قضایی مهر و موم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: در راستای اجرای طرحهای نظارتی و برنامههای ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در سطح استان، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس لرستان از تعدادی واحدهای صنفی بازدید کردند.
در این عملیات نظارتی، مأموران پلیس اماکن با شناسایی واحدهای صنفی متخلف، ۵ واحد کافه رستوران و سفرهخانه سنتی که اقدام به هنجارشکنی کرده بودند ضمن تشکیل پرونده، با دستور قضایی مهر و موم شدند.
بر اساس این گزارش، در ادامه این طرح مأموران یک واحد بستنیفروشی متخلف را به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی شامل کمفروشی و گرانفروشی مهر و موم کردند، پرونده این واحد صنفی متخلف نیز تشکیل و برای انجام مراحل قانونی و رسیدگیهای لازم به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
پلیس لرستان با تأکید بر استمرار طرحهای نظارتی در سطح استان، از متصدیان واحدهای صنفی خواست ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات صنفی و شئونات اخلاقی، در حفظ امنیت اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند. همچنین شهروندان گرامی میتوانند هرگونه تخلف صنفی را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.