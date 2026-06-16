والیبال لیگ ملتها؛ حضرتپور در جمع بهترینهای هفته نخست
محمدرضا حضرتپور در جمع بهترینهای هفته نخست والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶ گروه مردان قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدارهای هفته اول لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری شد.
تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در شهر برزیلیا یک پیروزی مقابل آرژانتین و سه شکست برابر برزیل، بلغارستان و بلژیک را تجربه کرد تا با چهار امتیاز این شهر را برای حضور در هفته دوم لیگ ملتها ترک کند.
بر اساس آمار و اطلاعات، در پایان هفته نخست مرحله مقدماتی این رقابتها الکساندر نیکولوف از بلغارستان با کسب ۹۶ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن را به دست آورد. علی حاجیپور در این داده آماری با کسب ۶۱ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت.
عنوان بهترین مهاجم نیز به نیکولوف از بلغارستان با کارایی حمله ۵۸.۳۹ درصد و ۲۱.۷۵ صدم امتیاز در هر بازی میرسد و بهترین بازیکن ایرانی در این فهرست نیز علی حاجیپور است با ۵۵.۵۶ درصد و ۱۲.۵۰ صدم امتیاز در هر بازی است که در جایگاه دهم قرار گرفته است.
در گروه بهترین مدافعان این رقابتها جکسون هاو از کانادا با ۱۶ دفاع در صدر جدول قرار دارد و علی حاجیپور با ۷ دفاع موفق در جایگاه هفتم قرار دارد.
دمیترو یانچوک از اوکراین با کسب ۱۳ امتیاز مستقیم از سرویس در رتبه نخست بهترین سرویس زنندهها قرار دارد و پوریا حسین خانزاده از ایران با کسب ۵ امتیاز مستقیم سرویس در رتبه پنجم قرار دارد.
فرناندو کرلینگ از برزیل در هفته نخست مرحله مقدماتی لیگ ملتها با ثبت ۱۴۳ پاس موفق در صدر قرار دارد. عرشیا بهنژاد پاسور تیم ملی والیبال ایران نیز با ثبت ۹۳ پاس موفق در رتبه دوازدهم قرار دارد.
گابریله لائورنزانو از ایتالیا با ۴۴ توپگیری در صدر بهترین توپگیرها است. محمدرضا حضرت پور لیبروی تیم ملی ایران نیز با ۳۰ توپگیری در رتبه هفتم این داده آماری است.
عنوان بهترین دریافت کننده هفته نخست مرحله مقدماتی لیگ ملتها نیز به گابریله لائورنزانو از ایتالیا با ۳۹ دریافت موفق میرسد و نزدیکترین بازیکن ایران در این داده محمدرضا حضرتپور با ۳۳ دریافت موفق در رتبه سوم قرار دارد.
تیمهای شرکت کننده در هفته دوم لیگ ملتها سوم تا هفتم تیر در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان میروند و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) میرود.