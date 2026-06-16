به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان،دادستان مرکز استان گلستان گفت: این کافه ها در گشت نظارتی دیشب دادستانی که با هدف نظارت براماکن عمومی و در راستای مطالبه عمومی مبنی بر رعایت هنجارها و ارزش های جامعه صورت پذیرفت ، به علت رعایت نکردن ضوابط قانونی به‌ ویژه تخطی از ساعت کاری مجاز و‌ هنجارشکنی و قبح شکنی مسدود شدند.

مهدی رزاقی نژاد با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان و اجرای دقیق ضوابط صنفی افزود: نظارت ها در چارچوب اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به اماکن عمومی، حفظ نظم و انضباط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادامه خواهد داشت .

رزاقی نژاد به صاحبان کافه ها و فروشندگان متخلف که به مقررات قانونی و‌ ارزش های جامعه بی توجه هستند هشدار دادو افزود : برای این که با ضمانت اجرای قانونی مواجه نشوند قوانین را رعایت و‌ در فضای سالم به کسب و کار بپردازند .