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وزیر بهداشت گفت: اگر همزمان با جوانی جمعیت، برای کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور اقدام نکنیم، همچنان با یک چالش جدی در حوزه جمعیت مواجه خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، در ساختمان شهید سلیمانی وزارت بهداشت برگزار شد، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت؛ احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیدحسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی سخنرانی کردند.
برنامههای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، با بیان اینکه از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی به نوعی از خدمات توانبخشی نیاز پیدا میکند، گفت: سند ملی توانبخشی با هدف ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات، توسعه پوشش بیمهای، استقرار نظام ارجاع و ایجاد نظام یکپارچه خدمات تا پایان سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامههای پیشروی شورا، اظهار داشت: آخرین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در ۱۹ اسفند سال گذشته برگزار شد و با وجود شرایط و مسائل مختلفی که در طول سال وجود داشت، امکان برگزاری جلسات بعدی فراهم نشد. با این حال، دبیرخانه شورا طی این مدت تدوین و آمادهسازی اسناد مهم حوزه سلامت را با جدیت دنبال کرده و امیدواریم در سال جاری چندین جلسه شورا برای بررسی و تصویب این اسناد برگزار شود.
امامی رضوی افزود: در حال حاضر اسناد مهمی از جمله سند بیماریهای غیرواگیر، سند حوادث، سند سلامت آب، سند سلامت و تغییر اقلیم و همچنین سند ملی توانبخشی در دستور کار شورایعالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارند که هر یک از آنها نقش مهمی در ارتقای شاخصهای سلامت کشور ایفا میکنند.
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با تشریح ضرورت تدوین سند ملی توانبخشی گفت: افزایش امید به زندگی در کشور، تغییر الگوی بیماریها از بیماریهای واگیر به غیرواگیر، افزایش شیوع بیماریهای مزمن از جمله دیابت، فشار خون، بیماریهای قلبی و عروقی و سکتههای مغزی، تغییر سبک زندگی و کاهش تحرک بدنی موجب شده است نیاز جامعه به خدمات توانبخشی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند.
امامی رضوی ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش مرگومیر کودکان و موفقیتهای نظام سلامت در حفظ جان نوزادان و کودکان موجب شده است شمار بیشتری از افراد نیازمند دریافت خدمات توانبخشی در جامعه حضور داشته باشند. علاوه بر این، رویکردهای نوین حوزه سلامت نیز تغییر کرده و امروزه توانبخشی تنها به انتهای زنجیره درمان محدود نیست، بلکه از مرحله پیشگیری و قبل از بروز ناتوانی مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای جهانی از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی خود به نوعی از خدمات توانبخشی نیاز پیدا میکند، اظهار داشت: حدود سه درصد از جمعیت نیز با معلولیتهای شدید مواجه هستند که نیازمند دریافت خدمات گسترده و مستمر هستند. به همین دلیل توسعه خدمات توانبخشی باید به عنوان یکی از اولویتهای نظام سلامت و رفاه اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.
مشاور وزیر بهداشت با تاکید بر ماهیت فرابخشی توانبخشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشهای مختلفی از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، جمعیت هلال احمر و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه توانبخشی فعالیت میکنند و همین تعدد دستگاهها ضرورت ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات را دوچندان کرده است.
وی در تشریح مهمترین چالشهای موجود در این حوزه گفت: ارائه خدمات ناهماهنگ و ناپیوسته توسط دستگاههای مختلف، وجود خلا در شبکه ارائه خدمات توانبخشی، کمبود مراکز سرپایی، اقامتی و جامعهمحور در سطح کشور، نبود استانداردهای واحد و خدمات کارآمد، هزینههای بالای ارائه خدمات، پوشش ناکافی بیمهای، پرداخت هزینههای کمرشکن از جیب افراد و خانوادهها، نبود نظام ارجاع مشخص میان دستگاهها، فقدان تعریف و درک مشترک از ناتوانی و همچنین برخی باورهای نادرست اجتماعی درباره معلولیت از مهمترین موانع توسعه خدمات توانبخشی در کشور به شمار میرود.
امامی رضوی با اشاره به روند تدوین سند ملی توانبخشی اظهار داشت: این سند حاصل ماهها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد میان دستگاههای ذیربط است و حدود یک سال است که مراحل نهایی خود را طی میکند. کمیسیون دائمی بررسی سند نیز حدود ۹ ماه پیش برگزار شد، اما به دلایل مختلف طرح آن در شورایعالی به تعویق افتاد و امروز برای تصویب نهایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: سند ملی توانبخشی چهار هدف کلان را دنبال میکند که شامل ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی با کیفیت در حوزههای پزشکی، اجتماعی، آموزشی و حرفهای، توسعه خدمات رفاهی و حمایتی و پوششهای بیمهای، کاهش موانع محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه و همچنین توسعه زیرساختهای مورد نیاز حوزه توانبخشی از جمله زیرساختهای آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی و فناوری است.
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: در کنار سند اصلی، مجموعهای از مصوبات اجرایی نیز تدوین شده است. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده است نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی و معلولیت را به ترتیب اولویت در شبکه بهداشتی کشور طراحی و اجرا کند. بخش قابل توجهی از این برنامه آغاز شده و پیشبینی میشود تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.
وی گفت: یکی دیگر از محورهای مهم مصوبات، استقرار نظام یکپارچه خدمات توانبخشی در سطح کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است تا تمامی خدماتی که در دستگاههای مختلف ارائه میشود به صورت هماهنگ و در قالب یک نظام منسجم در اختیار مردم قرار گیرد.
امامی رضوی افزود: استقرار نظام ارجاع بین دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، ایجاد زیرساختهای تبادل اطلاعات و دادههای معتبر میان دستگاهها با همکاری وزارت ارتباطات، افزایش پوشش بیمهای خدمات توانبخشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین منابع مورد نیاز از دیگر محورهای پیشبینی شده در این مصوبات است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی عضو شورا پذیرفتهاند اجرای برنامههای سال ۱۴۰۵ را در چارچوب ظرفیتها و اعتبارات موجود دنبال کنند و در سالهای بعد نیز با تأمین منابع جدید، زمینه توسعه بیشتر خدمات فراهم شود.
مشاور وزیر بهداشت در پایان گفت: به منظور هماهنگی میان تمامی دستگاههای مسئول، کارگروه تخصصی توانبخشی ذیل شورایعالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل خواهد شد و سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهمترین دستگاه فعال در این حوزه نقش محوری در پیگیری و اجرای مصوبات خواهد داشت.
سهم حوادث ترافیکی در کاهش جمعیت
در ادامه این نشست، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که شرایط توانبخشی ایدهآل نیست و میبایست یک برنامهریزی هماهنگشده داشته باشیم، به موضوع جمعیت، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، نرخ فرزندآوری در برخی استانها به حدود ۰.۹ رسیده و با نرخ جایگزینی فاصله دارد.
وی گفت: براساس قانون برنامه، یک مرکز درمان ناباروری کلاسیک باید در هر استان وجود داشتهباشد؛ در حال حاضر، این تعداد بسیار بیشتر است. آمار و ارقام دریافتی نشان میدهد تولد و محصول درمان ناباروری این مراکز، کمتر از ۷ تا ۸ هزار نفر است.
ظفرقندی با بیان اینکه هر سال حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث ترافیکی کشور جان خود را از دست میدهند، افزود: این آمارها نشان میدهد هر چقدر هم در زمینه درمان ناباروری کار انجام دهیم باز هم یک چالش جدی در حوزه جمعیت داریم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه سلامت به یک دستگاه محدود نمیشود، درباره ضرورت کاهش مرگومیر حوادث ترافیکی، گفت: اگر همزمان با جوانی جمعیت، برای کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث اقدام نکنیم، همچنان با یک چالش جدی در حوزه جمعیت روبهرو خواهیم بود.
ظفرقندی درباره تجربههای جهانی، اظهار داشت: تجربههای موفق جهانی نشان میدهد هرچه مداخلات درمانی و توانبخشی سریعتر، دقیقتر و مستمرتر انجام شود، احتمال بازگشت افراد به زندگی عادی و کاهش ناتوانیهای ناشی از بیماری و آسیب، بیشتر خواهد بود.
وزیر بهداشت درباره چگونگی کاهش حوادث ترافکی گفت: قدردان زحمات پلیس هستیم، اما مسائلی مانند جادهها، دوربینهای ترافیکی و رانندگان باید در کانون توجه قرار گیرند.