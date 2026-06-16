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وزیر ارتباطات در نشست برنامهریزی زیرساختهای مراسم تشییع رهبر شهید، این رویداد را یکی از بزرگترین اجتماعات تاریخ معاصر خواند و از پیش بینی تمامی تمهیدات برای پایداری شبکه، امنیت، خدمات پرداخت و تسهیل اشتراکگذاری روایتهای مردمی از این وداع تاریخی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه کمیته ارتباطات ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استانداران تهران، قم و خراسان رضوی، نمایندگان اپراتور ها، مخابرات و صدا و سیما و دیگر مدیران مرتبط در محل وزارت ارتباطات برگزار شد.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست برنامهریزی زیرساختهای ارتباطی برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، از آمادگی کامل این وزارتخانه و اپراتورها برای پوشش این رویداد بزرگ ملی و بینالمللی خبر داد.
وزیر ارتباطات با تسلیت ایام شهادت و فرا رسیدن ماه محرم، مراسم تشییع را یکی از بزرگترین اجتماعات تاریخ معاصر توصیف کرد و گفت: با توجه به پیشبینی حضور ۱۵ میلیون نفر در تهران و جمعیتهای چند میلیونی در استانهای قم و خراسان رضوی، زیرساختهای ارتباطی نقشی حیاتی در مدیریت مراسم، تأمین آسایش مردم و به اشتراکگذاری روایتهای این واقعه بر عهده دارند.
محورهای مهم اقدامات ارتباطی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
مدیریت میدان و اعزام معاونین ویژه
وزیر ارتباطات برای نظارت مستقیم بر کیفیت ارتباطات، برای رصد لحظهای فضا و تأمین نیازها، سه تن از معاونین خود را به عنوان مسئول معین استانهای هدف منصوب کرد.
پایداری شبکه و مقابله با تهدیدات
هاشمی با تأکید بر پایداری سرویسها حتی در صورت قطع احتمالی برق یا گرمای هوا، از اپراتورها و شرکت زیرساخت خواست تا مراکز داده و شبکه پرداخت را به صورت ویژه رصد کنند.
وی همچنین بر هوشیاری در برابر حملات سایبریاحتمالی تأکید کرد تا خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
تسهیل ترافیک بینالمللی و رسانهای
وزیر ارتباطات تاکید کرد: با توجه به حضور مهمانان خارجی و بازتاب جهانی مراسم، پیشبینی میشود حجم دادهها و ترافیک بینالملل به شدت افزایش یابد. در این راستا، هماهنگیهای لازم برای تأمین ارتباطات اتاقهای رسانه و محل استقرار خبرنگاران بینالمللی در طول مسیر تشییع در هر سه استان انجام شده است.
تعامل ویژه با سازمان صدا و سیما
سید ستار هاشمی از تعامل ویژه با سازمان صدا و سیما خبرداد و گفت: مقرر شد شرکت مخابرات ایران با اولویت ویژه، نیازهای فنی و زیرساختی رسانه ملی را برای پوشش تصویری مطلوب مراسم در سراسر کشور برطرف کند. همچنین ایجاد زیرساخت پایدار در مصلای تهران به عنوان یک اقدام بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات در پایان خاطرنشان کرد که تمامی ظرفیتها برای برگزاری این مراسم در بالاترین سطح ممکن و در شأن رهبر شهید به کار گرفته شده است و با همافزایی همه دستگاهها، خدمات ارتباطی با کیفیتی به عموم مردم و زائران ارائه خواهد شد.
در این جلسه استانداران تهران، قم و خراسان رضوی ظرفیتها و نیازهای ارتباطی خود را تشریح کردند.
همچنین شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورها و سازمان فضایی ظرفیتهای موجود برای تشییع رهبر شهید انقلاب را ارائه دادند.
سازمان صدا و سیما هم برنامه ها، ظرفیتها و نیازهای لازم را ارائه کرد که با اعلام همکاری مدیران مرتبط در استانداریها و شرکتهای مرتبط ارتباطی همراه بود.
جلسات کارشناسی و فنی در جزییات در دستگاههای اجرایی مراسم به طور مداوم هم تا پایان مراسم تشییع و تدفین ادامه خواهد داشت.