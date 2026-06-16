عملیات احداث و تکمیل ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی استان در حال اجرا است که با تکمیل آنها، دسترسی بیش از ۱۸۰۰ خانوار به شبکه راه‌های آسفالته فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از پیشرفت قابل توجه طرح های زیرساختی در حوزه راه‌های روستایی استان خبر داد.

سهرابی با اشاره به اولویت‌های اجرایی استان در راستای توسعه روستایی گفت: با هدف بهبود دسترسی و ارتقای سطح ایمنی در مناطق روستایی، عملیات احداث و تکمیل ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی در قالب ۲۶ طرح در حال اجرا است که با تکمیل آنها، دسترسی بیش از هزار و ۸۰۰ خانوار به شبکه راه‌های آسفالته فراهم خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح ها علاوه بر بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان، زمینه‌ساز دسترسی آسان‌تر روستاییان به مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی خواهد بود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در حال حاضر، طرح های زیرسازی و آسفالت در شهرستان‌ها با دقت و طبق برنامه در دست اقدام است.

سهرابی افزود: توسعه شبکه راه‌های روستایی یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اعتباری، روند اجرای طرح ها با جدیت دنبال می‌شود.