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عملیات احداث و تکمیل ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی استان در حال اجرا است که با تکمیل آنها، دسترسی بیش از ۱۸۰۰ خانوار به شبکه راههای آسفالته فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از پیشرفت قابل توجه طرح های زیرساختی در حوزه راههای روستایی استان خبر داد.
سهرابی با اشاره به اولویتهای اجرایی استان در راستای توسعه روستایی گفت: با هدف بهبود دسترسی و ارتقای سطح ایمنی در مناطق روستایی، عملیات احداث و تکمیل ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی در قالب ۲۶ طرح در حال اجرا است که با تکمیل آنها، دسترسی بیش از هزار و ۸۰۰ خانوار به شبکه راههای آسفالته فراهم خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح ها علاوه بر بهبود شاخصهای توسعهای استان، زمینهساز دسترسی آسانتر روستاییان به مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی خواهد بود.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: در حال حاضر، طرح های زیرسازی و آسفالت در شهرستانها با دقت و طبق برنامه در دست اقدام است.
سهرابی افزود: توسعه شبکه راههای روستایی یکی از اولویتهای اصلی این اداره کل است که با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و اعتباری، روند اجرای طرح ها با جدیت دنبال میشود.