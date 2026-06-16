به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رامین حاتمی افزود : این دکل در جریان حملات پهپادی دشمن در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شد و پس از بررسی و ارزیابی اولیه، عملیات تعمیر و بازسازی آن توسط کادر فنی این شرکت آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این دکل پس از انجام تعمیرات اساسی و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، هم اکنون آماده انتقال به اولین موقعیت حفاری تعمیری است، ادامه داد:دکل ۱۰۷ از جمله دکل‌های تعمیراتی شرکت است که در عملیات تعمیر چاه‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خاطر نشان کرد:همزمان با انجام تعمیرات، اقدامات لازم برای آماده‌سازی بخش‌های مختلف دکل نیز انجام شد تا این تجهیز بتواند در کوتاه‌ترین زمان وارد چرخه فعالیت شود.

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران با ۴۵ میدان و ۶۵ مخزن هیدروکربوری بزرگ و کوچک، در گستره‌ای افزون بر ۷۰ هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود ۸۰ درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز کشور را تولید می‌کند.