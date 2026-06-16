شبکه نمایش سیما برای روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد، مجموعه‌ای از آثار سینمایی متنوع در ژانر‌های مختلف را جهت پخش در کنداکتور روزانه خود در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدول پخش فیلم‌های سینمایی شبکه نمایش برای روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد، با هدف جلب رضایت سلایق مختلف مخاطبان با چهار اثر سینمایی تنظیم شده است.

بر اساس این جدول، در اولین بخش از برنامه‌های این شبکه در ساعت ۱۷، فیلم سینمایی «محافظ» که در گونه هیجانی تولید شده است، .به روی آنتن می‌رود.

«محافظ» ، روایتگر تقابل‌های نفس‌گیر و ماجراهایی است که شخصیت اصلی داستان برای حفظ امنیت و انجام مأموریت خود با آن‌ها روبه‌رو می‌شود.

در ادامه و در ساعت ۱۹، علاقه‌مندان به آثار درام می‌توانند به تماشای فیلم سینمایی «زمین خدا» بنشینند که با نگاهی به مفاهیم انسانی تولید شده است.

این فیلم با نگاهی به مفاهیم انسانی و تقابل‌های اخلاقی، مخاطب را با چالش‌های شخصیت‌های داستان همراه می‌کند.

در ساعت ۲۱، این شبکه فیلم سینمایی «تماس» را با روایتی معمایی و دلهره‌آور برای مخاطبان خود پخش خواهد کرد.

«تماس»، با تکیه بر تعلیق‌های داستانی و گره‌افکنی‌های متوالی، تلاش می‌کند تا آخرین لحظه بیننده را با خود همراه نگه دارد.

در نهایت، فیلم سینمایی «شکار» به عنوان آخرین اثر سینمایی شبکه نمایش در سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه، ساعت ۲۳ پخش می‌شود .

فیلم سینمایی «شکار» ، داستانی پرکشش را با محوریت رویداد‌های ماجراجویانه پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.