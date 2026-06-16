رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پیرانشهر از کشف و ضبط ۴ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم چوب‌آلات جنگلی قاچاق در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پیرانشهر از کشف و ضبط ۴ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم چوب‌آلات جنگلی قاچاق در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد.

رحمان پور گفت: مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی با همکاری کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر و در پی انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار شخصی در روستای قبرحسین را که محل دپوی چوب‌های جنگلی بود، شناسایی کردند.

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی پیرانشهر، پس از اخذ دستور قضایی از مقام محترم قضایی، تیم‌های عملیاتی با همراهی عوامل پاسگاه قلات رش به محل اعزام شده و موفق به کشف و ضبط ۴۲۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی شدند.

وی افزود: این محموله شامل تنه درختان جنگلی از گونه‌های بلوط و بید با قطر ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌متر بوده که با هدف قاچاق و فروش غیرقانونی دپو شده بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پیرانشهر خاطرنشان کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های دادستان شهرستان، همکاری نیرو‌های انتظامی و مشارکت مردم منطقه تأکید کرد: «صیانت از جنگل‌ها و انفال، خط قرمز ماست و با افرادی که به منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی آسیب وارد کنند، بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.»

رئیس اداره منابع طبیعی پیرانشهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان، حمل غیرمجاز چوب یا تخریب مراتع، مراتب را از طریق سامانه‌های امداد جنگل و مرتع به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش کنند.