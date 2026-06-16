مدیرکل بهزیستی استان ایلام از تداوم ارائه خدمات به بیش از ۵۸ هزار مددجو و پرداخت زودهنگام مستمری‌ها، فعالیت شبانه‌روزی خطوط مشاوره، توزیع بسته‌های معیشتی و رسیدگی مستقیم به مطالبات مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «حسن نورعلیوند» مدیرکل بهزیستی استان ایلام با حضور در قرارگاه فرهنگ و رسانه با بیان اینکه این سازمان بیش از ۵۸ هزار نفر را تحت پوشش دارد، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد جمعیت استان از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند و با وجود قرار گرفتن ساختمان اداره‌کل در مجاورت یکی از مراکز آسیب‌دیده در حملات اخیر، هیچ وقفه‌ای در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشد.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در روز‌های جنگ افزود: مستمری مددجویان که معمولاً پس از پانزدهم هر ماه پرداخت می‌شد، دو روز زودتر به حساب آنان واریز شد و تمامی مطالبات و مزایای جامعه هدف نیز پیش از موعد مقرر پرداخت شد.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام اضافه کرد: در این ایام سه نفر از خانواده بزرگ بهزیستی استان شامل دو معلول و یک مددجو در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند که یاد و خاطره آنان برای همیشه در ذهن جامعه بهزیستی ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مراکز نگهداری شبانه‌روزی اعلام کرد: به منظور حفظ امنیت افراد تحت پوشش، تخلیه برخی مراکز از جمله شیرخوارگاه در دستور کار قرار گرفت و تعدادی از کودکان به مدت ۴۰ شبانه‌روز توسط کارکنان بهزیستی در منازل خود نگهداری شدند.

مدیرکل بهزیستی ایلام همچنین از توسعه خدمات روانی و اجتماعی در این مدت خبر داد و مطرح کرد: با توجه به آثار و تبعات روحی ناشی از شرایط جنگی، خطوط مشاوره بهزیستی به صورت ۲۴ ساعته فعال شد و سه هزار و ۹۶۰ نفر از خدمات مشاوره‌ای کارشناسان این مجموعه بهره‌مند شدند.

وی بهره‌گیری از ظرفیت داوطلبان طرح «سلام محله» را از دیگر اقدامات مؤثر این نهاد عنوان کرد و گفت: این افراد که پیش‌تر شناسایی و آموزش دیده بودند، در کنار مشاوران بهزیستی به ارائه خدمات حمایتی و تخصصی پرداختند.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام ادامه داد: در حوزه اورژانس اجتماعی نیز از مجموع ۲۵ هزار مداخله انجام‌شده در سطح کشور، یک‌هزار و ۱۷۴ مورد مربوط به استان ایلام بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های حمایتی انجام‌شده در این مدت مطرح کرد: بیش از دو هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های تحت پوشش توزیع شد و خدمات اورژانس اجتماعی نیز بدون وقفه ادامه یافت.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام همچنین با اشاره به ارتباط مستقیم با مردم اظهار کرد: میز‌های ارتباطات مردمی در دوران جنگ به صورت روزانه و بدون محدودیت فعال بود و همزمان با حضور در تجمعات شبانه شهرستان‌ها، بیش از ۷۲۰ نفر به صورت چهره‌به‌چهره با مسئولان بهزیستی دیدار کردند که مشکلات آنان مورد بررسی، پیگیری و راهنمایی قرار گرفت.