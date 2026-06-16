مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:۵۲ درصد سیب با کیفیت و با قابلیت صادرات آذربایجان شرقی در این شهرستان تولید و به بازار‌های مصرف عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی ارتقا و استفاده از روش‌های جدید باغبانی و توجه به کیفیت همراه با کمیت را از رویکرد‌های اصلی و مهم جهاد کشاورزی مراغه در باغات سیب عنوان و اظهار کرد: این شهرستان در مجموع ۲۵ هزار هکتار باغ دارد که از این مقدار ۱۸ هزار هکتار را باغات سیب تشکیل می‌دهد و از این نظر با اختصاص ۳۹ درصد اراضی سیب استان، رتبه اول آذربایجان شرقی را دارد.

وی گفت:میانگین برداشت سیب از باغات مراغه سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن است.

خرسندی با بیان اینکه محصول سیب مراغه بیشتر به صورت تازه خوری مصرف می‌شود، توجه به صادرات و ارزآوری این محصول را جزو اهداف اصلی اقتصادی منطقه برشمرد و افزود: کل محصولات صادراتی کشاورزی مراغه در سال گذشته معادل ۱۶ هزار تن بود که از این رقم ۹ هزار و ۵۰۰ تن به سیب اختصاص داشت که ارزش افزوده فراوانی نسبت به سایر محصولات صادراتی دارد.

وی از مراغه به عنوان قطب اصلی کشاورزی آذربایجان شرقی به خصوص در حوزه باغبانی یاد کرد و ادامه داد: این شهرستان ۷۴ هزار هکتار زمین زراعی، ۲۶ هزار هکتار باغ و ۱۱۲ هکتار مرتع دارد و بخش باغبانی مهمترین و اقتصادی‌ترین حوزه کشاورزی منطقه را تشکیل می‌دهد، به طوری که اکنون ۲۱ درصد کل باغات آذربایجان شرقی و ۳۳ درصد محصولات باغی در مراغه به ثبت رسیده است.