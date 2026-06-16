احمد آقایی، بازرس کل گیلان در ماسال، بر ضرورت ساماندهی مناطق اولسبلنگاه و بام سبز با هدف توسعه گردشگری و اولویت حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق عامه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ احمد آقایی در نشست ساماندهی مناطق گردشگری شهرستان ماسال، به منابع طبیعی مأموریت داد در مدت ۴۰ روز آینده، اقدامات لازم را برای ساماندهی بام سبز ماسال انجام دهند.

بازرس کل گیلان در خصوص طرح عوارضی شهرستان ماسال، با تأکید بر اینکه هر طرحی باید پشتوانه قانونی داشته باشد تا با همراهی مردم اجرا شود، گفت: طرح عوارضی ماسال باید از نظر حقوقی و کارشناسی، دقیق بررسی شود تا در آینده با موانع قانونی مواجه نشود.

وی با موضوع دریافت هزینه از گردشگران این شهرستان مخالفتی نداشت، اما خواستار تنظیم طرحی معتبر و قابل دفاع شد.

بازرس کل گیلان تأکید کرد: زیرساخت‌های گردشگری ماسال متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و باید برای توسعه پایدار و حفظ منافع عمومی اقدام جدی انجام شود.

در این نشست، ساماندهی دکه‌های بین راهی، دستفروشان و وضعیت پسماند شهرستان بررسی شد.

سعیدقسمت پور فرماندار ماسال هم در این نشست، با انتقاد از وضعیت نامناسب پسماند و منابع طبیعی، این شرایط را موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم دانست و خواستار اقدام فوری مسئولان شد.

وی با اشاره به ورود شیرابه زباله به رودخانه‌ها و شالیزارها، این موضوع را تهدیدی برای سلامت مردم و محیط زیست عنوان کرد.

قسمت‌پور همچنین بر لزوم برخورد قانونی، شفاف و منصفانه با ساخت و ساز‌های روستایی و حضور میدانی مدیران در میان مردم تأکید کرد.