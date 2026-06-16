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اجتماع مسئولان هیئتهای مذهبی، جامعه روحانیت و مداحان شهرستان فریدن در مسجد گلستان شهدای شهر داران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فریدن گفت: برنامههای عزاداری محرم امسال با شعار در خیمه حسینیم؛ خونخواه و جانفداییم در شهر و روستاهای فریدن برگزار میشود.
حجت الاسلام ابراهیم خانی افزود: در شهرهای داران و دامنه و ۲۸ روستای فریدن ۱۲۰ هیئت عزاداری خیمه عزای حضرت سیدالشهدا (ع) را برپا نمودهاند و بیش از ۱۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی به مردم شهرستان خدمت رسانی میکنند.