به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: مرز‌های زمینی و دریایی چابهار در مقاطع حساس، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی و همچنین در شرایط کنونی، نقش مؤثری در پشتیبانی اقتصادی، تأمین کالا‌های اساسی و حفظ پایداری زنجیره تأمین کشور ایفا کرده‌اند.

محمد سعید اربابی افزود: چابهار همواره یکی از نقاط کلیدی و تأثیرگذار در پشتیبانی از اقتصاد ملی بوده و در مقاطع حساس تاریخی، نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده است.

وی گفت: مرز‌های چابهار و به‌ویژه مرز ریمدان در دوران جنگ تحمیلی و شرایط دشوار اقتصادی کشور، سهم مهمی در تأمین نیاز‌های کشور داشته‌اند و امروز نیز این نقش با قدرت بیشتری ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به ظرفیت‌های مرزی جنوب شرق کشور افزود: مرز ریمدان به یکی از مسیر‌های مهم ورود کالا‌های اساسی تبدیل شده است و روزانه صد‌ها کامیون حامل کالا از این گذرگاه وارد کشور می‌شوند که بخش قابل توجهی از نیاز‌های بازار را تأمین می‌کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در مرز ریمدان به گونه‌ای است که می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین کالا‌های اساسی کشور داشته باشد و این موضوع اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک در منطقه را دوچندان کرده است.

اربابی با اشاره به نقش بندر اقیانوسی چابهار در پایداری جریان تجارت کشور تصریح کرد: بندر چابهار حتی در سخت‌ترین شرایط نیز به فعالیت خود ادامه داده و امروز نیز شاهد ورود مستمر شناورها، تخلیه و بارگیری کالا‌های اساسی و تداوم جریان تجارت و ترانزیت در این بندر راهبردی هستیم.

وی افزود: در حال حاضر ده‌ها شناور و کامیون به صورت مستمر در حال جابه‌جایی کالا از طریق مسیر‌های دریایی و زمینی چابهار هستند و این مسئله نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل این منطقه در تأمین نیاز‌های کشور است.

اربابی در پایان تأکید کرد: چابهار امروز تنها یک بندر یا یک منطقه آزاد نیست، بلکه یک ظرفیت ملی برای توسعه تجارت، ترانزیت، امنیت اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای کشور محسوب می‌شود و تقویت زیرساخت‌های آن، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است.