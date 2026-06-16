رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بزرگراه‌های تهران با فراوانی ۵۴ درصد، خیابان‌های اصلی با ۳۹ درصد و سایر معابر با ۷ درصد، محل وقوع تصادفات عابران پیاده بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به آسیب‌پذیرترین گروه کاربران ترافیکی، گفت: برابر آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عابر پیاده شخصی غیرسوار است که بدون استفاده از هر وسیله موتوری حرکت می‌کند و این گروه به دلیل نبود حفاظ فیزیکی، همواره بیشترین آسیب را در تصادفات می‌بینند.

وی با استناد به آمار تصادفات سال گذشته افزود: در سال گذشته، سهم عابران پیاده در تصادفات فوتی پایتخت، ۳۷ درصد از کل متوفیان بود که پس از موتورسیکلت‌سواران در رتبه دوم قرار می‌گیرد. متأسفانه افراد ۶۵ سال به بالا با ۳۵ درصد، رکورددار سنی این متوفیان هستند.

سرهنگ جوانبخت در تشریح مکان‌های حادثه‌خیز گفت: بزرگراه‌های تهران با فراوانی ۵۴ درصد، خیابان‌های اصلی با ۳۹ درصد و سایر معابر با ۷ درصد، محل وقوع تصادفات عابران پیاده بوده‌اند. وی همچنین به معضل رویت‌پذیری اشاره کرد و افزود: وقتی عابری پوشش تیره دارد، راننده از ۱۵۰ متری او را می‌بیند؛ اما اگر پوشش روشن باشد، این فاصله به ۳۰۰ متر می‌رسد. متأسفانه در ساعات ۲۰ تا ۲۴ (با ۳۰ درصد فراوانی)، نه نور خورشید را داریم و نه تشخیص به موقع توسط راننده انجام می‌شود.

وی درباره سالمندان هشدار داد: تردد این گروه در ساعات اولیه روز عدم استفاده از پل‌های عابر یا پیاده‌رو، خطر را دوچندان می‌کند. از سالمندان تقاضا داریم حتماً از محل‌های ایمن تردد کنند.

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ماده ۱۹۴ آیین‌نامه، تصریح کرد: وسایل چرخداری مانند اسکیت و اسکوتر صرفاً کاربری تفریحی دارند و تنها در محل‌های خاص مجاز به تردد هستند. خانواده‌ها اجازه ندهند فرزندانشان در بزرگراه‌ها و معابر اصلی از این وسایل استفاده کنند.

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ با نزدیک شدن به ایام ماه محرم، به عزاداران توصیه کرد: با توجه به پوشش تیره در این ایام، حتماً در محل‌های پرنور و در میدان دید مستقیم راننده تردد کنید تا دچار حادثه نشوید. همچنین از عبور از میان خیابان و بزرگراه‌ها جداً خودداری کنید.