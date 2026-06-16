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روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط شهرستان درحال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد: باتوجه به امحای مهمات توسط نیروهای مسلح، شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجارها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.
طی هفتههای اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.
این حملات با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شد.
به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفت.