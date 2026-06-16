به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد: باتوجه به امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح، شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

طی هفته‌های اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح انجام شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.

این حملات با پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی مواجه شد.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار گرفت.