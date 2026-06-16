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سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن انار در کشور تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی در شهرضا گفت: انار یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و خاستگاه آن ایران است و سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن انار در کشور تولید میشود.
محمد مهدی برومندی با اشاره به جایگاه ممتاز شهرضا در تولید انار در کشور افزود: شهرستان شهرضا ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ انار دارد.
وی با اشاره به خسارت کرم گلوگاه به محصول انار گفت: سازمان حفظ نباتات این وزارتخانه در حال کنترل آفت کرم گلوگاه انار در کشور بوده و اقدامات موثری هم انجام شده است.
شهرستان شهرضا با ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ انار ۳۰ درصد باغهای انار و رتبه اول استان از لحاظ سطح باغهای انار و کیفیت انار تولیدی را دارد و سالانه حدود ۲۵ هزار تن انار از باغهای شهرضا برداشت میشود.