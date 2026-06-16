بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات امروز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اعتمادی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در مراسم بهره برداری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور به صورت ویوئو کنفرانسی برگزار شد گفت: این نیروگاه با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های دولت اجرایی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت سیکل ترکیبی، افزایش توان تولید بدون مصرف سوخت اضافی را محقق کرده که گامی بلند در مسیر بهره‌وری انرژی است.

اعتمادی افزود: با بهره برداری این واحد نیروگاهی بالغ بر ۷۰۰ میلیون متر مکعب سوخت در سال صرفه جویی می‌شود.

وی بیان کرد: بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات، با سرمایه‌گذاری ۲۳ هزار میلیارد تومانی به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تصریح کرد: با افتتاح امروز افزایش راندمان کل نیروگاه از ۳۶ به ۵۷ درصد رسید.

به گفته‌ی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، انتقال دانش فنی ساخت واحد‌های بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندنان بالا و کمک به پایداری شبکه برق پایتخت از جمله مزایایی این واحد نیروگاهی است.