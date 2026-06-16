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وزیر آموزش و پرورش مهمترین اولویت آموزشی استان را توسعه دانشگاه فرهنگیان دانست و گفت: پروژه دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی باید تا اول مهرماه آماده بهرهبرداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظمی در سفر خود به خراسان جنوبی با حضور در اجلاسیه شهدای شهرستان زیرکوه، شورای آموزش و پرورش استان و آیین افتتاح پروژههای آموزشی و ورزشی، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مردمیسازی آموزش و پرورش، توسعه دانشگاه فرهنگیان و تداوم نهضت عدالت آموزشی تأکید کرد.
علیرضا کاظمی در نخستین برنامه روز دوم سفر خود با حضور در گلزار شهدای روستای افین، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، مزار مطهر شهدای والامقام را غبارروبی و عطرافشانی کرد و با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و شهیدان تجدید میثاق کرد.
بازدید از نمایشگاه دانشآموزی شهدا در حاشیه اجلاسیه ۱۶۴ شهید زیرکوه
وزیر آموزش و پرورش در ادامه برنامههای خود از نمایشگاه دانشآموزی شهدا که در حاشیه دومین اجلاسیه ۱۶۴ شهید شهرستان زیرکوه برپا شده بود، بازدید کرد.
این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی نسل نوجوان با سیره شهدا برپا شده بود و آثار و فعالیتهای دانشآموزی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشته بود.
کاظمی در جریان این بازدید با قدردانی از دانشآموزان و فرهنگیان برگزارکننده نمایشگاه اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، زمینهساز انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسلهای آینده است و فعالیتهای فرهنگی دانشآموزی در این حوزه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرهنگ ایثار و شهادت؛ مهمترین مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی
وزیر آموزش و پرورش سپس در دومین اجلاسیه ۱۶۴ شهید شهرستان زیرکوه حضور یافت و با تأکید بر اینکه گرامیداشت یاد شهدا صرفاً یک مراسم یادبود نیست، بلکه پاسداشت یک مکتب، فرهنگ و سبک زندگی الهی است، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود و ملت ایران با تکیه بر همین سرمایه معنوی از سختترین آزمونها و توطئههای دشمنان عبور کرده است.
وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»، افزود: گرامیداشت شهدا تنها یادآوری خاطرات گذشته نیست، بلکه ترویج فرهنگی تمدنساز است؛ فرهنگی که بر پایه ایمان به خدا، توکل، مجاهدت در راه حق، ولایتپذیری، سادهزیستی، اقامه نماز، عشق به وطن و دفاع از ارزشهای اسلامی شکل گرفته است.
کاظمی با بیان اینکه شهادت والاترین جایگاه برای یک انسان در مکتب اسلام است، اظهار کرد: شهدا چراغ راه نسلهای آینده هستند و نظام تعلیم و تربیت وظیفه دارد این میراث ارزشمند را با زبان روز و شیوههای اثرگذار به نسل جدید منتقل کند.
وی فرهنگ ایثار و شهادت را عامل اصلی عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران دانست و تصریح کرد: دشمنان به خوبی دریافتهاند که ریشه اقتدار جمهوری اسلامی در ایمان مردم، وحدت ملی و فرهنگ ایثار و شهادت نهفته است و از همین رو تلاش میکنند این سرمایه عظیم را از طریق جنگ شناختی و عملیات روانی هدف قرار دهند.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت امید اجتماعی، همدلی و توجه به ارزشهایی هستیم که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند و هرگونه صدای اختلاف و تفرقه در شرایط کنونی، خواسته دشمنان ملت ایران است.
مردمیسازی آموزش و پرورش؛ مهمترین راهبرد وزارتخانه
یکی از مهمترین برنامههای روز دوم سفر، حضور وزیر آموزش و پرورش در شورای آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی بود.
کاظمی در این نشست با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم اظهار کرد: برای تمامی استانهای کشور معینهایی تعیین شدهاند و این نهضت با محوریت مردم و با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی خراسان جنوبی را از استانهای موفق کشور در حوزه مشارکت مردمی دانست و گفت: همدلی و همراهی مردم از مهمترین ویژگیهای این استان است و الگوی مشارکت مردمی خراسان جنوبی در حوزه مدرسهسازی به عنوان تجربهای موفق به کشور معرفی خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مردمیسازی مهمترین راهبرد آموزش و پرورش است و باید زمینه نقشآفرینی مردم در اداره مدارس و توسعه فضاهای آموزشی بیش از گذشته فراهم شود.
وی با اشاره به ویژگی رهبران شهید انقلاب اسلامی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای آنان اتکا به مردم بود و نهضت توسعه عدالت آموزشی نیز باید با همین رویکرد دنبال شود.
قدردانی از فرهنگیان و نقشآفرینی دانشآموزان
کاظمی در ادامه از تلاشهای فرهنگیان کشور و استان خراسان جنوبی قدردانی کرد و گفت: معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در یکی از مهمترین مأموریتهای کشور یعنی پشتیبانی از میدان و خیابان عملکردی درخشان داشتند.
وی افزود: در این ایام بیش از هفت هزار موکب دانشآموزی در سراسر کشور برپا شد و کلاسهای درس مجازی نیز به پایگاههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تبدیل شدند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت عظیم دانشآموزان و معلمان کشور است.
آموزش و پرورش پساجنگ؛ مأموریتی جدید برای نظام تعلیم و تربیت
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که «وظیفه آموزش و پرورش در دوران پساجنگ چیست؟» گفت: از امروز باید برای آموزش و پرورش پساجنگ برنامهریزی کنیم و تلاش کنیم مدرسه تربیتی ایران که در میدانها و خیابانها شکل گرفت حفظ شود.
وی افزود: مفاهیمی همچون وطن، پرچم، رهبری، ظلمستیزی، مبارزه با دشمن و دستیابی به مرزهای دانش و فناوری باید به عنوان عناصر مهم تربیتی در مدارس تقویت شوند.
کاظمی با اشاره به اینکه یکی از دلایل دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، دستیابی کشور به مرزهای فناوریهای پیشرفته است، اظهار کرد: باید مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور را با قدرت ادامه دهیم.
وی استمرار مسیر توسعه کشور و حفظ شتاب علمی و آموزشی را دومین برنامه مهم آموزش و پرورش در دوران پساجنگ عنوان کرد و از تشکیل کارگروه توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین اعلام کرد: پیشبینیهای لازم برای جبران افت تحصیلی دانشآموزان انجام شده است.
توسعه دانشگاه فرهنگیان و زیرساختهای تربیتی در خراسان جنوبی
کاظمی مهمترین اولویت آموزشی استان را توسعه دانشگاه فرهنگیان دانست و گفت: پروژه دانشگاه فرهنگیان باید تا اول مهرماه آماده بهرهبرداری شود.
وی افزود: مجوز دانشگاه فرهنگیان قائن در مراحل پایانی قرار دارد و مسئولان استان باید پیگیریهای لازم را برای صدور کد این مرکز تا آغاز سال تحصیلی جدید انجام دهند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از پیگیری راهاندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان زیرکوه خبر داد و اظهار کرد: بازسازی و توسعه اردوگاه زهان نیز در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
تأکید بر عدالت در ثبتنام و حذف رانت آموزشی
وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود بر ضرورت رعایت عدالت در فرآیند ثبتنام دانشآموزان تأکید کرد و گفت: هیچ مدیری حق ندارد در ثبتنام مدارس رانت ایجاد کند.
وی افزود: ثبتنام دانشآموزان در محدوده تعیینشده بدون دریافت وجه و بدون برگزاری مصاحبه از وظایف قانونی مدیران مدارس است و باید به طور کامل اجرا شود.
کاظمی تصریح کرد: آموزش و پرورش از مشارکت مردم استقبال میکند، اما هیچگاه آنان را تحت فشار قرار نمیدهد و مشارکتها باید داوطلبانه و مبتنی بر اعتماد عمومی باشد.
حرکت به سمت مدارس هیأت امنایی و ساماندهی ساختار مدارس
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه وزارتخانه برای ساماندهی ساختار مدارس خبر داد و گفت: تنوع مدارس به تدریج کاهش خواهد یافت و همه مدارس کشور با الگوی جدید به سمت مدارس هیأت امنایی حرکت خواهند کرد.
وی این اقدام را گامی مهم در جهت افزایش اختیارات مدارس، ارتقای کیفیت آموزش و تقویت مشارکت مردمی دانست.
لباس فرم مدارس؛ با ملاحظه شرایط اقتصادی خانوادهها
کاظمی با اشاره به موضوع لباس فرم مدارس اظهار کرد: این موضوع باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم مدیریت شود.
وی افزود: مقرر شده است لباس فرم مدارس به صورت سهساله مورد استفاده قرار گیرد و مدیران مدارس نیز باید در تصمیمگیریهای خود شرایط اقتصادی خانوادهها را مدنظر قرار دهند.
اقامه نماز؛ مهمترین وظیفه مدیران در نظام اسلامی
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود اقامه نماز را مهمترین وظیفه مدیران در حکومت اسلامی دانست و گفت: اقدامات گستردهای در چارچوب نقشه راه توسعه و ترویج فرهنگ نماز در مدارس کشور در حال انجام است.
افتتاح مدرسه شبانهروزی زندهیاد دکتر عبدالمهدی انصاری و زمین چمن مصنوعی شهید کاظمی
در ادامه برنامههای سفر، مجتمع آموزشی و خوابگاهی زندهیاد دکتر عبدالمهدی انصاری در شهر حاجیآباد با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهرهبرداری رسید.
این مجتمع با همت خیریه موج مهربانی احداث شده و شامل دو بخش آموزشی و خوابگاهی است. بخش آموزشی این مجموعه با زیربنای ۴۰۹ متر مربع و بخش خوابگاهی آن با زیربنای ۵۹۶ متر مربع ساخته شده است.
مدرسه شش کلاسه شبانهروزی زندهیاد دکتر عبدالمهدی انصاری با هدف توسعه عدالت آموزشی، افزایش دسترسی دانشآموزان مناطق کمبرخوردار به امکانات تحصیلی و تقویت زیرساختهای آموزشی شهرستان احداث شده است.
همچنین زمین چمن مصنوعی شهید کاظمی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
بیش از ۶۰ درصد پروژههای نهضت عدالت آموزشی استان به بهرهبرداری رسیده است
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه افتتاح این پروژهها از روند اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی در خراسان جنوبی ابراز رضایت کرد و گفت: از مجموع ۱۰۵ پروژه تعریفشده در قالب این نهضت، بیش از ۶۰ درصد به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: امروز عزم مسئولان استان برای تکمیل پروژههای باقیمانده و تعریف پروژههای جدید کاملاً جدی است و نهضت توسعه عدالت آموزشی در خراسان جنوبی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
کاظمی با قدردانی از استاندار، فرمانداران، مدیران اجرایی و مجموعه آموزش و پرورش استان اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل موفقیت خراسان جنوبی در اجرای نهضت عدالت آموزشی، همدلی و همکاری میان مسئولان و مردم استان است.
پایان سفر با تأکید بر سه محور راهبردی
دومین و آخرین روز سفر وزیر آموزش و پرورش به خراسان جنوبی در حالی به پایان رسید که سه محور «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «مردمیسازی آموزش و پرورش» و «توسعه عدالت آموزشی» بیش از هر موضوع دیگری در سخنان و برنامههای وی مورد توجه قرار گرفت.
حضور در جمع خانوادههای شهدا، تأکید بر حفظ وحدت ملی، تبیین مأموریتهای آموزش و پرورش در دوران پساجنگ، اعلام سیاستهای جدید وزارتخانه در حوزه مدارس و ثبتنام دانشآموزان، توسعه دانشگاه فرهنگیان و افتتاح پروژههای آموزشی و ورزشی، مهمترین دستاوردهای روز پایانی سفر علیرضا کاظمی به خراسان جنوبی بود؛ سفری که با محور توسعه زیرساختهای آموزشی و تقویت سرمایههای فرهنگی و اجتماعی به پایان رسید.