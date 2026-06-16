مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از برنامه‌ریزی برای بهسازی و شاداب‌سازی یک‌هزار و ۵۰۰ کلاس درس در استان در قالب طرح شهید عجمیان و با مشارکت گروه‌های جهادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید اردشیر رشیدی آل‌هاشم اظهار کرد: این طرح تنها یک برنامه عمرانی برای بهسازی کلاس‌های درس نیست، بلکه حرکت فرهنگی و تربیتی محسوب می‌شود که می‌تواند روح همدلی و مشارکت اجتماعی را در مدرسه‌های استان گسترش دهد.

وی بیان کرد: بهسازی و شاداب‌سازی کلاس ها در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی، برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: اجرای این طرح، زمینه حضور و همکاری گروه‌های جهادی و مردمی را در مسیر توسعه و شاداب‌سازی فضاهای آموزشی فراهم می کند و موجب تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت در استان خواهد شد.