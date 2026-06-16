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همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم، برنامه «گنجه» با روایتهایی شنیدنی از دل تاریخ راهی آنتن این شبکه میشود تا در فضایی روایتمحور، شنوندگان را با داستانها و شخصیتهای حاضر در واقعه عاشورا آشنا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه در هر قسمت به سراغ یکی از افرادی میرود که در واقعه کربلا حضور داشتهاند و با بازخوانی روایتهای تاریخی، بخشهایی از سرگذشت آنان و نقششان در این واقعه بزرگ را برای مخاطبان روایت میکند.
«گنجه» در این مسیر از منابع معتبر تاریخی بهره میگیرد و بخشی از روایتهای خود را با رجوع به کتاب «تاریخ طبری» ارائه میدهد؛ اثری که از مهمترین منابع تاریخی درباره حوادث سالهای ۶۰ و ۶۱ هجری قمری و وقایع منتهی به عاشوراست.
این برنامه تلاش دارد با زبانی ساده و روایتهایی جذاب، مخاطبان را با ابعاد انسانی و تاریخی قیام امام حسین (ع) و یارانش آشنا کند و روایتهایی کمتر شنیدهشده از حاضران در این واقعه را در اختیار شنوندگان قرار دهد.
«گنجه» در ایام محرم هر روز ساعت ۱۱:۳۰ از رادیو صبا پخش میشود. این برنامه به تهیهکنندگی انسیه شمسالهی و با اجرای بهنود بهلولی تقدیم مخاطبان میشود.