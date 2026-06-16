به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه در نشست شورای اداری استان و با حضور استاندار کرمان، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان، رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید.

این سامانه بستری مستقیم برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی طراحی شده و برای تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان، کاهش دیوانسالاری و افزایش رضایتمندی عمومی فعالیت خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: شهروندان و ارباب‌رجوع در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شکایات و مسائل خود را از طریق سامانه فواد ۱۲۸ ثبت کنند تا موضوع به‌صورت فوری بررسی شود.

محمدرضا وحیدی، افزود:دستگاه‌های اجرایی موظفندکمتر از سه ساعت برای موضوعات ثبت‌شده اعلام نظر و نتیجه بررسی را به شهروندان ارائه کنند.