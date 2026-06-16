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سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) استان کرمان صبح امروز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) روز سهشنبه ۲۶ خردادماه در نشست شورای اداری استان و با حضور استاندار کرمان، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نماینده ولیفقیه در استان، رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به بهرهبرداری رسید.
این سامانه بستری مستقیم برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی طراحی شده و برای تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان، کاهش دیوانسالاری و افزایش رضایتمندی عمومی فعالیت خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: شهروندان و اربابرجوع در مراجعه به دستگاههای اجرایی میتوانند شکایات و مسائل خود را از طریق سامانه فواد ۱۲۸ ثبت کنند تا موضوع بهصورت فوری بررسی شود.
محمدرضا وحیدی، افزود:دستگاههای اجرایی موظفندکمتر از سه ساعت برای موضوعات ثبتشده اعلام نظر و نتیجه بررسی را به شهروندان ارائه کنند.