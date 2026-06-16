به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران امروز در وزارت ارتباطات با اشاره به بخش عمده برنامه‌های این مراسم در تهران گفت: مراسم وداع در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و برنامه‌های نماز و تشییع نیز در تهران انجام خواهد شد. با توجه به جایگاه پایتخت، پیش‌بینی می‌شود جمعیت قابل توجهی از اقصی نقاط کشور در این مراسم حضور پیدا کنند، بنابراین لازم است برنامه‌ریزی‌ها با در نظر گرفتن حداکثر ظرفیت جمعیتی انجام شود.

استاندار تهران با اشاره به مصوبه ستاد مرکزی درباره اعلام نشدن آمار حضور جمعیت افزود: در حال حاضر اعلام آمار رسمی حضور در مراسم در دستور کار نیست، اما برآورد‌هایی از میزان مشارکت مردمی در حال انجام است که در ادامه می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

معتمدیان همچنین به تمهیدات پیش‌بینی شده برای مدیریت ارتباطات در محل برگزاری مراسم اشاره کرد و گفت: با توجه به برگزاری مراسم وداع در مصلای تهران و محدودیت‌های ترافیکی و تردد، شعاعی حدود یک و نیم کیلومتر پیرامون این محل به‌عنوان محدوده تمرکز جمعیت در نظر گرفته شده است. از این رو لازم است اپراتور‌های ارتباطی با استقرار BTS‌های سیار و تجهیزات تقویت شبکه، ارتباطی پایدار و بدون اختلال در این محدوده فراهم کنند.

وی ادامه داد: در برخی نقاط نیز مکان‌هایی برای اسکان جمعیت پیش‌بینی شده که احتمال تمرکز قابل توجه مردم در آنها وجود دارد. اطلاعات مربوط به این اماکن و همچنین مسیر نهایی تشییع پس از نهایی شدن، برای برنامه‌ریزی‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار خواهد گرفت.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هرگونه ناهماهنگی میان دستگاه‌ها از جمله مجموعه‌های خدماتی، شهرداری، برق، مخابرات و نهاد‌های امنیتی باید از طریق ستاد اطلاع‌رسانی شود تا هماهنگی‌های لازم برای تسریع در امور انجام گیرد. با توجه به اینکه مراسم وداع، نماز و تشییع مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی خواهد بود، لازم است تمامی برنامه‌ها با دقت و بدون نقص اجرا شود.

وی همچنین به ساختار ستاد‌های برگزاری مراسم اشاره کرد و گفت: ستاد مرکزی این مراسم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و دبیری آن بر عهده معاون امنیتی وزارت کشور است. علاوه بر آن، سه ستاد استانی در تهران، قم و خراسان رضوی به ریاست استانداران تشکیل شده است و تمامی هماهنگی‌ها باید از طریق این ستاد‌ها انجام شود تا تمرکز مدیریتی حفظ شود.

معتمدیان در پایان با اشاره به زیرساخت‌های مصلای تهران گفت: مصلای امام خمینی (ره) یکی از مکان‌های فاخر جهان تشیع است، اما زیرساخت‌های آن در حوزه‌هایی مانند آب، برق، گاز و ارتباطات نیازمند تقویت و ایجاد زیرساخت‌های دائمی است. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوطه، شرایطی فراهم شود تا برای مناسبت‌های بزرگ، زیرساخت‌های پایدار و دائمی در این مجموعه ایجاد شود.