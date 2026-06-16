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رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان گفت: بیش از ۲۰۰ مبلغ و مبلغه در ایام محرم به مناطق مختلف شهری، روستایی این شهرستان اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین الیاس هاشم مطوری اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ترویج برنامههای دینی و مذهبی، امسال بیش از ۲۰۰ مبلغ و مبلغه مذهبی به شهرها و روستاهای شهرستان شادگان اعزام میشوند.
وی افزود: همزمان با فرارسیدن ماه حزن و اندوه اهلبیت (ع)، بیش از ۲۰۰ مبلغ و مبلغه در قالب شبکه تبلیغی شهرستان به مساجد، هیئات مذهبی، حسینیهها، مراکز فرهنگی، روستاها و مناطق مختلف اعزام خواهند شد.
حجتالاسلام مطوری ادامه داد: حضور میدانی مردم همزمان با برگزاری باشکوه آیینها و عزاداریهای محرم که بهترین فرصت برای تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و تقویت روحیه استکبارستیزی در جامعه است، باید تقویت شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان در پایان گفت: ترویج ارزشهای اسلامی و تقویت فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه از اهداف اعزام مبلغ به مناطق مختلف شهرستان شادگان است.