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نخستوزیر مالزی اعلام کرد تضمین امنیت انرژی و تداوم عرضه نفت و سوخت به این کشور از مهمترین محورهای گفتوگوهای وی با رئیسجمهور روسیه در جریان سفر کاری به مسکو خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «انور ابراهیم» که از فردا برای دیدار با مقامات روسیه راهی این کشور میشود، گفت: در دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و همچنین نشست مشترک رهبران آسهآن با مقامات روسی، موضوع امنیت انرژی و ثبات عرضه نفت به مالزی را در اولویت مذاکرات قرار خواهد داد.
انور ابراهیم همچنین به تحولات اخیر غرب آسیا اشاره کرد و گفت: «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان در گفتوگویی با وی اعلام کرده است که درگیریهای نظامی میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی ممکن است بهزودی از طریق یک توافق سیاسی پایان یابد.
نخستوزیر مالزی تأکید کرد: بازگشایی کامل تنگه هرمز برای ثبات بازارهای انرژی جهان اهمیت حیاتی دارد، زیرا بخش قابل توجهی از صادرات نفت جهان از این مسیر راهبردی عبور میکند.
وی همچنین با اشاره به تحولات بازار انرژی گفت: نشانههای اولیه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مشاهده شده و این موضوع بازتاب امیدواری سرمایهگذاران به کاهش تنشها و دستیابی به راهحلهای دیپلماتیک در منطقه است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه کاهش تنش در خاورمیانه و تضمین امنیت تنگه هرمز میتواند به ثبات بیشتر بازارهای انرژی، کاهش فشار بر قیمت نفت و بهبود چشمانداز رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده انرژی از جمله مالزی منجر شود.