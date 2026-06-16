دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی از شناسایی موارد جعل نشان استاندارد در برخی فراورده‌های عصاره زعفران با نام‌های تجاری «بی‌نظیر» و «زرد طلایی» خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملی استاندارد ایران، دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران، با اعلام شناسایی برخی موارد جعل نشان استاندارد در فرآورده‌های عصاره زعفران با نام‌های تجاری «بی‌نظیر» و «زرد طلایی»، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

بر اساس این گزارش و مستندات ارائه‌شده از سوی اداره‌کل استاندارد استان خراسان رضوی، مشخص شده است که نشان استاندارد درج‌شده بر روی برخی فرآورده‌های عصاره زعفران با نام‌های تجاری یادشده جعلی بوده و فاقد اعتبار است.

دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی همچنین از شهروندان خواست در هنگام خرید محصولات غذایی، به اصالت نشان استاندارد و اطلاعات درج‌شده بر روی بسته‌بندی کالا‌ها توجه و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به ادارات کل استاندارد در سراسر کشور گزارش کنند.