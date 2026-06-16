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معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری راور با اشاره به وضعیت فرش دستباف این شهرستان گفت: با وجود فعالیت حدود هزار بافنده در منطقه، مشکلاتی همچون گرانی مواد اولیه، کمبود بیمه و نبود متولی مشخص، این هنررا با چالشهای جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فاطمه شمسینژاد، معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری راور اظهار کرد: فرش دستباف راور یکی از صنایع دیرینه و شاخص این شهرستان است که در قالب هشت کارگاه متمرکز، دو کارگاه غیرمتمرکز و یک کارگاه رنگرزی دارای مجوز فعالیت میکند.
وی افزود: با این حال، چهار کارگاه متمرکز به دلیل افزایش و گرانی مواد اولیه غیرفعال شدهاند که این موضوع بر روند تولید و اشتغال در این حوزه تأثیر منفی گذاشته است.
شمسینژاد با بیان اینکه در حال حاضر حدود هزار بافنده در منطقه فعالیت دارند، گفت: از این تعداد، تنها ۳۷۰ نفر تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار گرفتهاند و بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه بدون حمایت بیمهای مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: کاهش سهمیه بیمه، نبود شرایط مناسب حمایتی و مشکلات اقتصادی باعث شده انگیزه نسل جوان برای ورود به حرفه قالیبافی کاهش یابد.
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری راور همچنین با اشاره به وضعیت مدیریتی این حوزه تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات فرش دستباف راور، نبود متولی مشخص برای پیگیری امور این صنعت در شهرستان است.
وی افزود: این در حالی است که راور در سال ۱۴۰۰ به عنوان شهر ملی قالی معرفی شده و انتظار میرود با تعیین مسئول مشخص و حمایتهای هدفمند، زمینه حفظ و توسعه این هنر-صنعت ارزشمند بیش از پیش فراهم شود.