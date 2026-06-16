مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت ۹۸ درصدی عملیات آماده‌سازی معابر سایت ۴۵۰ هکتاری خبر داد و گفت: با تکمیل این مرحله، بستر لازم برای واگذاری اراضی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و آغاز عملیات اجرایی ساخت واحد‌ها فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اصغر کشوریان با بیان اینکه این بخش از سایت به مساحت ۱۶.۷ هکتار در حال آماده‌سازی است، افزود: در این محدوده ظرفیت ساخت ۲۲۸ قطعه مسکونی پیش‌بینی شده که در مجموع امکان ساخت ۴۹۴ واحد مسکونی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: آماده‌سازی معابر شامل عملیات زیرسازی و ایجاد دسترسی‌های لازم است که با تکمیل آن، زمینه برای تحویل قطعات به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مهیا خواهد شد.

کشوریان بیان کرد: اجرای این طرح در راستای تسریع در تامین مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر در حال انجام است و تلاش می‌شود با تکمیل زیرساخت‌های لازم، روند ساخت و ساز در این سایت با سرعت بیشتری دنبال شود.