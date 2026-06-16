

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اصغری گفت: میزان تحویل چغندرقند پاییزه به کارخانه‌های قند کشور تاکنون درمقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۶۶ هزار تن چغندرقند پاییزه به کارخانه‌های قند تحویل شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن بود.

مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ادامه روند برداشت، پیش‌بینی کرد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن دیگر به میزان برداشت فعلی افزوده شود و مجموع تولید چغندرقند پاییزه کشور به حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد.

اصغری با بیان اینکه در سال زراعی جاری کشت چغندرقند پاییزه در استان‌های مختلف کشور انجام شده است، گفت: ۲۱ کارخانه قند مسئولیت بهره‌برداری و فرآوری این محصول را برعهده دارند.

وی توسعه کشت چغندرقند پاییزه را از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب و استفاده بهینه از ظرفیت کارخانه‌های قند از مهم‌ترین مزایای توسعه این محصول است.

اصغری همچنین از بهبود کیفیت محصول خبر داد و گفت: میانگین عیار چغندرقند پاییزه تحویلی از ۱۴.۳۷ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۱۴.۵۱ درصد در سال زراعی جاری افزایش یافته است.

به گفته وی، برداشت اقتصادی و گسترده چغندرقند پاییزه از نیمه دوم فروردین‌ماه آغاز شده و استان‌های خوزستان، کرمانشاه و گلستان بیشترین سهم را در تولید این محصول دارند.