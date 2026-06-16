به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که برای بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان برای سفر به آمریکا روادید «چند بار ورود» صادر شده است، اما روادید مهدی ترابی تنها برای یک بار ورود اعتبار داشت و پس از سفر تیم ملی به لس آنجلس برای دیدار مقابل نیوزیلند و پایان این بازی، اکنون روادید این بازیکن منقضی شده است.

فدراسیون فوتبال ایران برای اخذ مجدد روادید ترابی اقدام کرده تا این بازیکن بتواند در دیدار‌های آتی تیم ملی را همراهی کند.