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رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در صدر دستگاههای فعال در سامانه مشارکت الکترونیکی دولت قرار گرفت، گفت: این بستر نقش مؤثری در تقویت ارتباط دوسویه میان مردم و دولت در فرآیندهای تصمیمسازی و بهرهگیری از نظرات و پیشنهادهای شهروندان در سیاستگذاریهای عمومی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود حبیبی افزود: آموزش و پرورش در اجرای بخشنامه مشارکت الکترونیکی دولت و اخذ نظرات مردمی در میان سایر دستگاههای اجرایی کشور، بالاترین تعداد شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده است.
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات گفت: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خردادماه ۱۴۰۵، از مجموع ۱۸۶ دستگاه اجرایی کشور، تاکنون ۹۳ دستگاه به سامانه جامع مشارکت الکترونیکی دولت متصل شدهاند و از ظرفیت این بستر برای دریافت دیدگاهها و نظرات مردم در حوزه مأموریتها و وظایف تخصصی خود استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله دستگاههایی هستند که بیشترین میزان مشارکت مردمی و دریافت نظرات شهروندان را در این سامانه به ثبت رساندهاند.
حبیبی با اشاره به تاکید دولت بر جلب مشارکت مردمی در تدوین آییننامهها و دستورالعملها و اخذ نظرات در خصوص خدمات دولت، اظهار کرد: سند نهادینهسازی مشارکت الکترونیکی در دستگاههای اجرایی با هدف ترویج فرهنگ مشارکت و تشویق شهروندان به مشارکت فعال در امور حاکمیتی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به دستگاهها ابلاغ شده و یکی از تکالیف محوله در آن، ثبت نظرسنجیهای عمومی به مدت پیشنهادی حداقل ۳۰ روز تقویمی در سامانه مشارکت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
وی در ادامه افزود: این بستر نقش مؤثری در تقویت ارتباط دوسویه میان مردم و دولت در فرآیندهای تصمیمسازی و بهرهگیری از نظرات و پیشنهادهای شهروندان در سیاستگذاریهای عمومی ایفا میکند.
رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات تصریح کرد: مطابق بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور، کلیه نظرسنجیهای مردمی باید در سامانه مشارکت الکترونیکی دولت به آدرس https://eparticipation.my.gov.ir انجام پذیرد. این اقدام امکان مشارکت یکپارچه و گستردهی مردم را در فرآیندهای تصمیمسازی و ارزیابی خدمات عمومی را فراهم میکند.
وی اظهار امیدواری کرد با بهرهگیری از نظرات نخبگان علمی، سازمانهای مردمنهاد، بخش خصوصی و عموم جامعه، کیفیت فرایندها، اقدامات و خدمات وزارت آموزش و پرورش افزایش یابد و گامهای موثرتری در جهت جلب رضایت عمومی برداشته شود.