در هفته بیست و نهم لیگ یک، نساجی مازندران در ورزشگاه یادگار امام تبریز برابر کاراگستر به تساوی ۱-۱ رسید و با ۶۰ امتیاز صدرنشین باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم فوتبال نساجی مازندران در دیدار هفته بیست‌ونهم لیگ دسته اول فوتبال کشور برابر کاراگستر تبریز به تساوی یک بر یک رسید و با ۶۰ امتیاز همچنان در صدر جدول رقابت‌ها باقی ماند.

در این مسابقه که در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد، شاگردان رضا عنایتی نیمه نخست را با برتری به پایان رساندند. نساجی در دقیقه ۴۰ روی یک کار تیمی و پس از رد و بدل شدن چندین پاس متوالی، توسط پوریا رضازاده به گل نخست مسابقه دست یافت.

در آغاز نیمه دوم، نساجی فرصت افزایش اختلاف را نیز داشت، اما از این موقعیت استفاده نکرد تا تیم میزبان در دقیقه ۶۰ از روی یک ضربه ایستگاهی به گل تساوی برسد. عباس زراعتکار با شوتی مستقیم و تماشایی دروازه نساجی را باز کرد و نتیجه را به تساوی کشاند.

در ادامه تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

با این نتیجه، نساجی مازندران ۶۰ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد. کاراگستر تبریز نیز با ۲۵ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به برخی رقبای پایین جدول، در رتبه چهاردهم قرار گرفت.