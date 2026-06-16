معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب اهواز توضیحاتی درخصوص بی آبی در منطقه عین دو اهواز و اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود آریاخاکی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان گفت: منطقه عین دو اهواز یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق این کلانشهر و هم دورترین نقطه نسبت به منابع تولید آبی است.

وی افزود: ازجمله اقداماتی که در سال‌های گذشته برای رفع مشکل بی آبی در این منطقه انجام و به مناسبت عید سعید فطر به بهره برداری رسید، ساخت، نصب و بهره برداری مخزن یکهزار متر مکعبی آب است.