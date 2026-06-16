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بیش از ۷۷۴ مگاوات ساعت برق توسط نیروگاههای خورشیدی متمرکز شرکت گاز استان در سال گذشته تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای سیاستهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف انرژی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی، توسعه و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی بهطور جدی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
محمودی افزود: بر اساس عملکرد ثبتشده در سال گذشته، نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه موفق به تولید ۵۰۸ هزار و ۲۷۲ کیلووات ساعت و نیروگاههای منفصل از شبکه نیز موفق به تولید ۲۶۵ هزار و ۸۹۲ کیلووات ساعت انرژی الکتریکی شدند.
وی گفت: مجموع برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی شرکت در این مدت به ۷۷۴ هزار و ۱۶۴ کیلووات ساعت رسید که نقش مؤثری در تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز تأسیسات، کاهش هزینههای مصرف برق و کاهش وابستگی به منابع فسیلی داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی این نیروگاه خورشیدی از سال ۱۳۹۸ گفت: از سال ۹۸ تاکنون در مجموع ۳ هزار و ۴۷۰ مگاوات ساعت برق در نیروگاههای خورشیدی این شرکت تولید شده است.
محمودی افزود: بهرهگیری از این ظرفیت بالا در استان، علاوه بر کمک به حفظ پایداری شبکه برق، در کاهش انتشار آلایندههای زیستمحیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار نیز بسیار تأثیرگذار است.
وی گفت: شرکت گاز خراسان جنوبی همسو با راهبردهای شرکت ملی گاز ایران، توسعه زیرساختهای انرژی پاک را به عنوان یکی از اولویتهای خود دنبال میکند و برنامههای متعددی برای گسترش ظرفیت این نیروگاهها در دست اجرا دارد.