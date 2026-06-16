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معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت بر ضرورت برنامهریزی دقیق و خدمترسانی شایسته به زائران در حوزه بیمه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشستهای تخصصی بررسی و هماهنگی خدمات بیمهای اربعین حسینی به ریاست مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت و با حضور رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، مدیران شرکتهای بیمه طرف قرارداد و نماینده ستاد مرکزی اربعین حسینی برگزار شد.
در این نشست، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به مسئولیت این سازمان در فرآیند ثبتنام، اعزام، راهنمایی و ارائه خدمات بیمهای به زائران اربعین، بر لزوم برنامهریزی منسجم و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.
آقایی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاههای مختلف نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات بیمهای دارد، اظهار کرد: تمامی بخشهای مرتبط باید با همافزایی و همکاری نزدیک، زمینه ارائه خدمات سریع، مؤثر و پاسخگو را برای زائران اربعین فراهم کنند.
وی همچنین گزارشی از روند برگزاری جلسات مرتبط با بیمه اربعین ارائه کرد و گفت: تاکنون نشستهایی با ستاد بازسازی عتبات عالیات در خصوص بیمه مواکب، جمعیت هلال احمر، سازمان اورژانس کشور، وزارت امور خارجه و شرکت بیمه برگزار شده و موضوعات مختلف مرتبط با پوششهای بیمهای و خدمات مورد نیاز زائران مورد بررسی قرار گرفته است.
در این جلسات، نمایندگان شرکت بیمه و دست اندرکاران حج و زیارت نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه ارائه خدمات بیمهای، پوششهای مورد نیاز زائران و سازوکارهای اجرایی مرتبط مطرح کردند تا با جمعبندی نهایی، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی اتخاذ شود.