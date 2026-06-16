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بنابر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، محورهای هراز، آزادراه تهران-کرج-قزوین و محور شهریار-تهران با ترافیک سنگین مواجه هستند و محور قدیم کرج-چالوس نیز در روزهای هفته به دلیل تعمیرات مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز مدیریت راههای کشور، در حال حاضر ترافیک وسایل نقلیه در محدوده سهراهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز سنگین گزارش شده و رانندگان با کندی حرکت در این محور مواجه هستند.
همچنین در استان البرز، ترافیک سنگینی حدفاصل کمالشهر تا پل حصارک در آزادراه قزوین-کرج-تهران و همچنین در محدودههای وردآورد و چیتگر در مسیر تهران-کرج-قزوین و محدوده نظرآباد در آزادراه تهران-کرج-قزوین حاکم است.
بر اساس این گزارش، محورهای جنوبی و شرقی استان تهران نیز از ترافیک سنگین بیبهره نماندهاند. محدوده احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه-تهران، برخی از مقاطع محور شهریار-تهران، محدوده قلعهنو در بزرگراه ورامین-تهران و همچنین حدفاصل قیامدشت تا شهرک صنعتی خاوران در بزرگراه پاکدشت-تهران نیز با بار ترافیکی بالایی همراه است.
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد با توجه به فعالیت کارگاه جادهای در حدفاصل کرج تا شهرستانک در مسیرهای رفت و برگشت محور قدیم کرج-چالوس، این محور تا فردا ۲۷ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود. رانندگان میتوانند در این ساعات از مسیر جایگزین آزادراه تهران-شمال استفاده کنند.