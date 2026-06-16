معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه دانشگاه نهاد اعتمادزا در جامعه است، گفت: نهاد علم باید روایتگر دردها، ایستادگی‌ها، انسجام ملی و تولیدکننده عقلانیت و امید واقعی در جامعه ایرانی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید شالچی در همایش «امر ملی و جنگ» که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی دانشگاه‌ها در عبور کشور از بحران‌ها اظهار کرد: کشور‌ها در بزنگاه‌های تاریخی و جنگ‌ها یا می‌شکنند و یا به دلیل توان اجتماعی و فرهنگی خود، ققنوس‌وار برمی‌خیزند. در این میان، دانشگاه نه تنها در بازسازی اقتصادی و فناوری، بلکه مهم‌تر از آن در «بازسازی اجتماعی و روانی» پس از جنگ نقشی حیاتی بر عهده دارد.

روایت قهرمانی‌های گمنام و ایستادگی مردم

وی با بیان اینکه دانشگاه باید روایتگر درد و رنج و در عین حال ایستادگی مردم باشد، افزود: در دوران سخت تحریم‌های به گفته صریح خود دشمنان فلج‌کننده و جنگ، این تنها شجاعت نیرو‌های نظامی نبود که ایران را حفظ کرد، بلکه تاب‌آوری مردم در حوزه‌های مختلف، کشور را سرپا نگه داشت. قهرمانان گمنامی مانند کارکنان صنعت برق، شهدای حوزه پخش دارو و یا زن بارداری در گمرک خرمشهر که زیر بمباران محل کار خود را برای ترخیص دارو ترک نکرد، نمونه‌هایی از این ایستادگی هستند که دانشگاه موظف است آنها را برای ثبت در تاریخ روایت کند تا روایت‌های معوج جایگزین حقیقت نشوند.

عبور از دوقطبی‌ها و تاکید بر «وحدت در تنوع»

معاون وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، تولید معنا و روایت انسجام ملی را از دیگر کارکرد‌های ضروری دانشگاه خواند و تصریح کرد: ایران کشوری بسیار پیچیده و برآمده از تاریخی چندهزارساله است که طیف‌ها و هویت‌های مختلف در آن در هم تنیده‌اند. متاسفانه برخی با ایجاد مناقشات و دوقطبی‌های کاذب مانند تقابل ایران پیش از اسلام با اسلام، یا تقابل سنت و مدرنیته، باعث انشقاق در جامعه شده‌اند که همین امر زمینه نفوذ دشمن را فراهم می‌کند.

دکتر شالچی تاکید کرد: ایران ظرف تاریخی بزرگی است که «وحدت در تنوع» دارد؛ درست مانند محراب‌های ایرانی با نقوش مختلف که کلیتی واحد می‌سازند. دانشگاه باید روایتی از ایرانیت ارائه دهد که بتواند ۹۰ میلیون نفر را فارغ از تفاوت‌ها، در کنار یکدیگر نگه دارد.

لزوم اتصال به عقلانیت و ایجاد امید واقع‌گرایانه

وی در ادامه، دانشگاه را صدای عقلانیت جامعه دانست و خاطرنشان کرد: افراط و تفریط‌های احساسی در بزنگاه‌های تاریخی هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته است. ما آرمان‌هایی داریم، اما در زمین واقعیت ایستاده‌ایم؛ هنر عقلانیت این است که با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و با هزینه‌های معقول به سمت آرمان‌ها حرکت کنیم.

همچنین شالچی با اشاره به هدف‌گذاری دشمنان برای تزریق ناامیدی در جامعه، بر تولید «امید» به عنوان مهم‌ترین وظیفه دانشگاه تاکید کرد و گفت: هیچ ملتی از شدت سختی نمی‌شکند، بلکه با از دست دادن امید فرو می‌پاشد. امید ما نباید خیال‌پردازانه باشد، بلکه باید بر ظرفیت‌های واقعی متکی باشد. به عنوان نمونه، در برابر تحریم‌های به گفته خود دشمن فلج‌کننده، این ظرفیت‌های اجتماعی و اقدامات خیرخواهانه میلیون‌ها زن ایرانی بود که مانع از فروپاشی اجتماعی شد. با وجود تمامی چالش‌ها در حوزه‌های اقتصادی، عدالت و آزادی، ما ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی بزرگی داریم که با تکیه بر آنها می‌توانیم به حل مشکلات امیدوار باشیم