معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از برنامه‌ریزی برای اجباری شدن تدریجی دوره پیش‌دبستانی دو در یک بازه زمانی پنج‌ساله خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود در یک بازه زمانی پنج‌ساله، دوره پیش‌دبستانی دو به‌تدریج به مرحله اجباری برسد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: بنا داریم طبق یک برنامه پنج ساله آموزشی در دوره پیش دبستانی ۲ اجباری و مانند مقاطع ابتدایی و متوسطه به دوره مستقل تبدیل شود.

حمیدرضا شیخ الاسلام در همایش استانی شورای تعلیم و تربیت کودک آذربایجان غربی با اعلام اینکه در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی این لایحه مصوب شده است افزود: تصویب این دوره هیچ ربطی به دوره ۱۲ ساله آموزشی ندارد و دانش آموزان در ۱۸ سالگی دیپلم خود را دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تشریح دستاورد‌های این نهاد گفت: درسال تحصیلی گذشته ۴۲ درصد از نوآموزان تحت پوشش این سازمان بودند که امسال این رقم به ۷۰ درصد رسیده است.

او افزود: هدف ما این است که با تکیه بر آمار‌های دقیق، تمامی نیاز‌های تربیتی و یادگیری کودکان را پوشش دهیم و اگر دایره اثرگذاری سازمان را در نظر بگیریم اکنون با ۱۴ میلیون مخاطب شامل کودکان و خانواده‌ها رو‌به‌رو هستیم.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان هم در این همایش گفت: ما در آموزش و پرورش وظیفه تربیت نسل معتقد و پایبند به ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی را برعهده داریم و موظف به آموختن سبک زندگی اسلامی، ایرانی و هویت به آنها هستیم.