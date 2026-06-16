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امروز جو استان اردبیل ناپایدار بوده و در برخی ساعات بهویژه ساعات ظهر و عصر رگبار باران و رعدوبرق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بارش در مناطقی از استان رخ داد و بیشترین بارش از ایستگاه شهرستان اصلاندوز با ۱۵ میلی متر و شهرستان پارسآباد با ۷ میلیمتر به ثبت رسید.
براساس آخرین نقشههای هواشناسی، طی امروز (سه شنبه ۲۶ خرداد) جو استان ناپایدار بوده و در برخی ساعات بهویژه ساعات ظهر و عصر رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق مستعد با احتمال رخداد تگرگ و اصابت صاعقه پیش بینی میشود.
از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده با پایداری شرایط جوی، ضمن افزایش دمای هوا، آسمانی غالباً صاف در اکثر مناطق استان انتظار میرود. هر چند در ساعات بعد از ظهر و عصر رگبار و رعد و برق بویژه در مناطق کوهستانی استان دور از انتظار نیست.