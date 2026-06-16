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انصاف و اخلاق خوب کاسب کبودراهنگی، حکایت مردی است که در جنگ اقتصادی کنار مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همه مشتریها از رعایت انصاف و خوش اخلاقی آقای عواطف میگویند که او در کار وکاسبی اش هم خدا و هم بندگان خدا را در نظر دارد.
این کاسب کبودراهنگی در این شرایط اقتصادی، کالاهای قدیمی را به نرخ قبل و کالاهای جدید را با سود متعارف عرضه میکند.
البته خوش انصافی آقای عواطف، به روزهای جنگ ختم نمیشود و در طول سال در مناسبت ها، با توزیع بستههای معیشتی، دستگیر نیازمندان است.
او میگوید بیشترکسبه همدان با وجدان و امین هستند و در کنار مردم ایستادند، ما با کمک همدیگر، توطئههای اقتصادی دشمن را خنثی میکنیم.