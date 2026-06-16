مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از اجرای طرح نظارتی ویژه ماه محرم در این استان خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای برخی کالا‌های اساسی در این ایام، نظارت بر بازار در اولویت بازرسی‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، غلامرضا صالحی گفت: همزمان با آغاز ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، طرح ویژه نظارتی محرم با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، پیشگیری از تخلفات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار در سطح استان البرز اجرایی شده است.

وی اظهار کرد: در این طرح، گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری بازرسان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های مسئول، به‌صورت مستمر در سطح بازار، مراکز عمده عرضه، واحد‌های صنفی و شبکه‌های توزیع فعال هستند.

صالحی با تاکید بر اینکه در ایام محرم برخی کالا‌ها به دلیل افزایش مصرف عمومی و نیاز هیات‌های مذهبی بیش از دیگر اقلام مورد توجه قرار می‌گیرند، گفت: مرغ به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالا‌های مصرفی، به‌طور ویژه در این طرح زیر نظر قرار دارد و فرآیند تامین، توزیع، عرضه و قیمت‌گذاری آن به‌صورت دقیق رصد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: هدف از این نظارت‌ها آن است که مردم و برگزارکنندگان آیین‌های مذهبی در تامین اقلام مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند و همچنین زمینه برای سوءاستفاده احتمالی برخی سودجویان از شرایط بازار از بین برود.

وی افزود: هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، امتناع از عرضه، درج نکردن قیمت و فروش اجباری در این ایام به‌عنوان تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: پرونده‌های مربوط به تخلفات بازار در کمترین زمان ممکن در شعب تعزیرات رسیدگی می‌شود و رویکرد ما در این ایام، رسیدگی سریع، قاطع و بازدارنده به تخلفات احتمالی است تا از بروز نابسامانی در بازار جلوگیری شود.

وی با اشاره به حساسیت تامین و توزیع مرغ در روز‌های منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: در این مقطع زمانی، نظارت‌ها با دقت بیشتری دنبال می‌شود و تیم‌های بازرسی بر نحوه توزیع و رعایت قیمت‌های مصوب تمرکز دارند تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت یا ایجاد اخلال در بازار جلوگیری شود.





مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز بیان کرد: تامین مناسب کالا‌های اساسی و نظارت موثر بر شبکه توزیع، از مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت بازار در مناسبت‌های مذهبی است و دستگاه‌های مسئول در استان با هماهنگی کامل، این ماموریت را دنبال می‌کنند.