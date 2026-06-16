به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست اداره شیلات پلدشت گفت: امسال بیش از ده میلیون قطعه انواع کپور ماهیان در این مرکز تکثیر و پرورش داده خواهد شد.

همه ساله با پایان فصل صید و صیادی. فصل تخم ریزی انواع ماهیان آغاز و کار تکثیر و پرورش انواع کپور ماهیان در تنها مرکز تکثیر و پرورش انواع بچه ماهیان در شمال غرب کشور در شهرستان پلدشت شروع می‌شود.

سرپرست اداره شیلات شهرستان پلدشت گفت: از هر قطعه ماهی مولد کپور ماده ما می‌تونیم انتظار تولید و کشت سیصد هزار الی ۴۵۰ هزار قطعه لارو را داشته باشیم و امسال هم بیش از سی میلیون قطعه لارو تولید خواهیم کرد.

احمد حسن پور خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بچه ماهی ۴۲۰ منبع آبی و استخر‌های پرورش ماهی استان و ۵ منبع آبی استان‌های شمال غرب کشور تنها در این مرکز تامین می‌شود ما کار تکثیر را در این مرکز آغاز کردیم و پیش بینی می‌کنیم بیش از ده میلیون قطعه بچه ماهی از انواع کپور ماهیان در این مرکز تولید شود.

وی افزود: تکثیر و پرورش انواع بچه ماهیان استخوانی علاوه بر اینکه اقتصاد صنعت آبزی پروری را پویا می‌کند نقش مهمی در اشتغال و افزایش درآمدصیدادان دارد.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: با راه اندازی این مرکز علاوه بر اینکه سالانه بطور میانگین ۱۲ میلیون قطعه انواع بچه ماهی در آن تکثیر و پرورش داده می‌شود، استان آذربایجان غربی در تکثیر و پرورش و تولید انواع بچه ماهیان خود کفا شده است و این استان از یک استان مصرف کننده به یک استان صادر کننده تبدیل شده است.

منصور لطفی مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی بر اهمیت تکثیر و پرورش انواع بچه ماهیان در این مرکز گفت: برنامه ریزی کردیم که تولید شاه میگو و میگوی وانومی را بصورت پایلوت در آن مرکز با همکاری شیلات ایران انجام دهیم.

با آغاز فعالیت این مرکز علاوه بر اینکه نیاز بچه ماهی استان برطرف شده، ثبات تولید هم اتفاق افتاده و میزان تولید انواع ماهیان استخوانی در استان آذربایجان غربی سالانه ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

این تعداد بچه ماهیان بعد از سه ماه و بعد از رسیدن به اوزان بالای ده گرم در منابع آبی استان و استان‌های شمال غرب کشور رهاسازی خواهند شد.