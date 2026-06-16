به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مدیر کل امور عشایر استان گفت:در راستای حمایت از جامعه تولیدکننده عشایری، توزیع ۱۲۰۰ تن جو با قیمت مصوب و پایین‌تر از نرخ بازار، به صورت بازپرداخت دوماهه و در قالب قرض‌الحسنه میان عشایر شهرستان شیروان آغاز شده است.

میثم وحیدی افزود:هم‌زمان با این طرح، توزیع ۱۵۰۰ تن کنسانتره دامی نیز با قیمت مصوب دولتی در حال انجام است.

وی گفت: این اقدام حمایتی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با تلاش و همکاری مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت تعاونی عشایری شهید شعبانی شیروان عملیاتی شده است تا بخشی از دغدغه‌های عشایر غیور منطقه در تامین خوراک دام برطرف شود.

این طرح با هدف کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از زنجیره تولید گوشت قرمز توسط جامعه عشایری در فصل ییلاق اجرا می‌شود.