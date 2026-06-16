\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0646\u06cc\u0634\u0627\u0628\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u062a \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc\u06a9 \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n