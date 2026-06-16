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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری دومین دوره پویش مردمی «وطن به روایت من»، این رویداد را مصداق بارز حکمرانی فرهنگی مردمی دانست و بر لزوم استفاده از زبان هنر برای معرفی واقعیتهای جنگ و حماسهآفرینیهای ملی به مخاطب بینالمللی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه اظهار داشت: دومین دوره پویش «وطن به روایت من» که توسط سازمان سینمای جوانان ایران راهاندازی شده است، انصافاً میتواند مصداقی از «حکمرانی فرهنگی مردمی» باشد. در این رویداد، هم عکسهای بسیار زیبا، حرفهای و تأثیرگذاری که بر جان و روان مخاطب اثر میگذارد تهیه شده و هم فیلمهای کوتاهی که با همت جوانان سینمای مستند و با حمایت انجمنها تولید شده است.
وی افزود: نفس برگزاری چنین پویشهایی مایه دلگرمی تولیدکنندگان، عکاسان، مستندسازان و فیلمسازان جوان است و به آنها انگیزه میدهد تا در حوادث و رویدادهای مهم ملی حضور یافته و نقشآفرینی کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیر تکاملی این پویش از دوره اول تاکنون، خاطرنشان کرد: پویش اول که پس از «جنگ ۱۲ روزه» برگزار شد، کار بسیار ارزندهای بود و این بار دوره دوم به شکل گستردهتری برگزار گردید. داوران نیز با دقت کامل آثار را بررسی کردند و فیلمهای کوتاه و عکسهای منتخب، بسیار زیبا و اثرگذار ساخته شدهاند.
استاد خسروپناه با تأکید بر ظرفیت بینالمللی این آثار، تصریح کرد: سطح برخی از این عکسها و فیلمها چنان بالاست که قطعاً قابلیت انتشار در نشریات بینالمللی را دارند. ما موظفیم با زبان هنر، واقعیتهای این جنگ و حماسهآفرینیها را به دنیا معرفی کنیم. اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاهها کارهای زیادی انجام دادهاند، اما به نظر میرسد در عرصه روایت بینالمللی هنوز جای کار فراوانی وجود دارد و باید از این ظرفیتهای هنری حداکثر استفاده را ببریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغههای مطرحشده از سوی سینماگران در خصوص حضور در مناطق عملیاتی و بحبوحه جنگ اشاره کرد و گفت: طبیعتاً در شرایط جنگی و رویدادهای حساس، ممکن است به دلیل مسائل امنیتی، مستندسازان اجازه حضور مستقیم در صحنه را پیدا نکنند. برای حل این چالش، حتماً باید سازوکاری ویژه اندیشیده شود.
استاد خسروپناه پیشنهاد داد: لازم است «قرارگاه عکس و مستند» با هماهنگی وزارت ارشاد تشکیل شود. در این قالب، عدهای از متخصصان و هنرمندان به صورت مشخص و با مأموریتسازی رسمی و امنیتی، اجازه حضور در صحنه را داشته باشند تا بتوانند اسناد تصویری و هنری این رویدادها را ثبت کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با اشاره به راهکارهای قانونی برای رفع موانع فعالیت سینماگران در این حوزه، اعلام کرد: در خصوص مشکلی که یکی از عزیزان و مسئولین حاضر مطرح کردند، راهکار قانونی آن کاملاً مشخص است. با یک ماده واحده که از سوی وزارت ارشاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد و برای تصویب و ابلاغ به رئیسجمهور ارسال میشود، این مسئله به طور کامل حل خواهد شد.