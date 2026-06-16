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هواشناسی استان در خصوص وزش باد شدید و گرد و خاک وهشدار سطح زرد از عصر امروز ۲۶ خرداد در خراسان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان با اشاره به ادامه گرما در استان گفت: با توجه به الگوی نقشهها واستقرار پر ارتفاع جنب حاره برای امروز هم تداوم گرما و وقوع دماهای ۳ تا ۵ درجه بیشتر از نرمال فصل پیش بینی میشود.
زارعی افزود: مدیریت مصرف حاملهای انرژی به ویژه آب و برق توصیه میشود.
وی گفت: از امروز تا پایان هفته هم افزایش متناوب ابر و از بعدازظهر با تقویت گرادیان فشاری منطقه وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش میزان دید افقی، کاهش کیفیت هوا و طوفان و گرد و خاک و احتمال بروز خسارت خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان افزود: در این خصوص هشدار سطح زرد هواشناسی در استان صادر شده و در مرز شرقی هشدار نارنجی صادر شده است و بررسی استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و گذاشتن قیم پای نهالهای آسیب پذیر و پرهیز از سفرهای غیر ضرور توصیه میشود.
زارعی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۱۶ درجه خنکترین و بندان با بیشینه دمای ۴۷ درجه گرمترین نقاط استان بودند و تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۲۰ و ۳۹ درجه ثبت شد.
وی افزود: همچنین در شبانه روز گذشته از ۲۸ ایستگاه ثبت دما در استان ۱۸ ایستگاه وقوع بیشینه دمای ۴۰ درجه و بیشتر از آن را ثبت کردند.