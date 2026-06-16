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معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران از ادامه ثبتنام سال تحصیلی ۱۴۰۵ این مراکز تا ۲۰ تیرماه خبر داد و گفت: آزمون ورودی مقطع سطح دو ۳۱ تیرماه در سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران از آغاز پذیرش سال تحصیلی ۱۴۰۵ حوزههای علمیه خواهران همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: ثبتنام داوطلبان از ۱۲ خرداد آغاز شده و تا ۲۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.
هدایتی اظهار کرد: آزمون ورودی مقطع سطح دو حوزههای علمیه خواهران روز ۳۱ تیرماه در سراسر کشور و استان مازندران برگزار میشود و آزمون ورودی مقاطع تکمیلی سطح سه و چهار نیز ۲۸ تیرماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای آموزشی حوزه علمیه خواهران در استان افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ طلبه و فارغالتحصیل در حوزههای علمیه خواهران مازندران در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی و تدریس فعالیت دارند.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مازندران تصریح کرد: داوطلبان میتوانند از طریق سامانه ثبتنام حوزههای علمیه خواهران به نشانی paziresh.whc.ir مراحل ثبتنام خود را انجام دهند. همچنین امکان ثبتنام حضوری با مراجعه به ۱۸ مدرسه علمیه خواهران در سطح استان فراهم است.
هدایتی ادامه داد: داوطلبانی که در آزمون ورودی پذیرفته شوند، برای شرکت در مرحله مصاحبه دعوت خواهند شد. این مصاحبهها در مردادماه برگزار میشود و پذیرفتهشدگان نهایی از سال تحصیلی جدید وارد حوزههای علمیه خواهران خواهند شد.
وی هدف از این فرآیند را جذب و تربیت نیروهای متخصص و متعهد در حوزههای علمی، فرهنگی و تبلیغی عنوان کرد و از علاقهمندان واجد شرایط خواست ثبتنام خود را در مهلت مقرر انجام دهند.