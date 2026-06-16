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وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور از ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات عبور کرده است، گفت: تلاش میکنیم تا پایان دولت این ظرفیت از ۱۳۰ هزار مگاوات نیز فراتر رود. توسعه شبکه انتقال برق نیز همزمان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات امروز با حضور وزیر نیرو بهصورت ویدئوکنفرانسی به بهرهبرداری رسید و در این مراسم عباس علیآبادی وزیر نیرو گفت: این طرح یکی از نخستین تجربههای کشور در اجرای چنین پروژهای به شمار میرود و با استفاده از بخار تولیدی، برق پاک و بدون مصرف سوخت اضافی تولید میکند.
وی با اشاره به مزایای این نیروگاه افزود: با راهاندازی بخش بخار نیروگاه رودشور، ۳۴۵ مگاوات به ظرفیت اسمی برق کشور اضافه شده است. همچنین این واحد با بهرهگیری از فناوری بازیافت حرارتی، مصرف آب اندکی دارد و در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و صوتی نیز مؤثر است.
وزیر نیرو اظهار داشت: این پروژه سال گذشته با شبکه سراسری برق سنکرون شد و اکنون به بهرهبرداری رسمی رسیده است.
به گفته وی، نیروگاه رودشور شامل سه توربین گازی، سه بویلر بازیافت حرارتی و یک توربین بخار است که نقش مهمی در افزایش بهرهوری تولید برق ایفا میکند.
علیآبادی با بیان اینکه ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور از ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات عبور کرده است، گفت: تلاش میکنیم تا پایان دولت این ظرفیت از ۱۳۰ هزار مگاوات نیز فراتر رود. توسعه شبکه انتقال برق نیز همزمان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به پایداری شبکه برق کشور افزود: نزدیک به ۱۰ ماه از سال شبکه برق بدون خاموشی گسترده مدیریت میشود و در دوره اوج مصرف نیز برنامههای مدیریت بار اجرا خواهد شد.
وزیر نیرو همچنین از نصب بیش از ۷ میلیون کنتور هوشمند در کشور خبر داد و گفت: اکنون حدود ۶۰ درصد شبکه برق کشور قابلیت کنترلپذیری دارد و بهزودی این پوشش به کل شبکه تعمیم خواهد یافت.
علیآبادی با تأکید بر برخورد با مصرفکنندگان غیرمجاز برق، بهویژه استفادهکنندگان از ماینرهای غیرقانونی، تصریح کرد: با متخلفان برخورد خواهد شد و برق مراکز غیرمجاز قطع میشود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ایران در صنعت برق منطقه گفت: ایران بزرگترین ظرفیت تولید انرژی الکتریکی در منطقه را در اختیار دارد و توسعه تبادلات برقی با کشورهای همسایه را دنبال میکند. هماکنون تبادل برق با کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان انجام میشود و بهزودی اتصال الکتریکی ایران و قطر نیز آغاز خواهد شد.
وزیر نیرو در پایان با اشاره به برنامههای افزایش ظرفیت تولید برق کشور و ورود واحدهای جدید نیروگاهی به مدار، از مردم خواست با صرفهجویی در مصرف برق، صنعت برق را در عبور از دوره اوج مصرف تابستان همراهی کنند.